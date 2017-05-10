10.05.2017 20:03:16

Gençlerbirliği, Özat ile sözleşme yeniledi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav, 'İnanıyoruz ki gelecek iki yılda Gençlerbirliği, onun teknik direktörlüğü döneminde daha iyi günler görecektir.' dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Ümit Özat ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Özat ile yeniden anlaşma sağlandı. Sözleşme, kırmızı-siyahlı kulübü 2 yıl daha çalıştıracak Özat ile Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav tarafından imzalandı.

Açıklamada, Cavcav'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Hocamızla bugün 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Hocamız bize daha önce futbolcu ve takım kaptanı olarak hizmet etmişti. Duayen başkanımız hayattayken de teknik adam olarak yollarımız kesişti. Geldiği günden beri takımımızın durumu ortada. Şanssız dönemlerimiz de oldu ama genel olarak biz hocamızın performansından son derece memnunuz. İnanıyoruz ki gelecek iki yılda Gençlerbirliği, onun teknik direktörlüğü döneminde daha iyi günler görecektir. Anlaşma her iki tarafa hayırlı olsun."