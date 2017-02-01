01.02.2017 20:12:43

Gençlerbirliği'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Etien Velikonja, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti

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Gençlerbirliği'nin yeni transferi Etien Velikonja, Acıbadem Ankara Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.Detaylı kan tetkikleri yapılan Velikonja'nın; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.