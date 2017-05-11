11.05.2017 19:10:42

Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Tedavisi süren Serdar Gürler, antrenmana katılmadı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren idmana, tedavisi devam eden Serdar Gürler katılmadı.

Oyuncular, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas kontrol çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda ve tam sahada yapılan taktik organizasyonlarla sona erdi.

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.