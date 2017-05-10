10.05.2017 19:00:42

Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kırmızı-siyahlı ekip, İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 yaş altı takımıyla yaptığı antrenman maçını 3-1 kazandı - Teknik direktör Özat: 'Serdar hiç beklemediğimiz bir sakatlık yaşadı. 2-3 hafta sürecek bir sakatlık olabilir'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde, hazırlıklar devam ediyor.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 yaş altı ekibiyle antrenman maçı yapan A takım, karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın ilk yarısında Agon Mehmeti ve Uğur Çiftçi'nin golleriyle öne geçen A takım, Cengizhan Akgün'ün golüne engel olamadı. İlk yarı 2-1'lik skorla sona ererken, maçın son dakikalarında Bady'nin golüyle A takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanda sakatlanan Serdar Gürler'e acil şifalar dileyerek, "Serdar hiç beklemediğimiz bir sakatlık yaşadı. 2-3 hafta sürecek bir sakatlık olabilir. Umarım son haftaya yetişir." dedi.

Başkent ekibi, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.