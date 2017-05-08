08.05.2017 21:37:03

Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Ümit Özat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynadı.

İdman, 4 takıma ayrılan oyuncuların dar alanda yaptığı çift kale maçlarla son buldu. Kırmızı-siyahlılar, minyatür ve normal kaleyle gerçekleştirilen maçlarda, dar alanda pas, kontrol ve gol çalışması yaptı.

Gençlerbirliği, 13 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'e konuk olacak.