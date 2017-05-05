Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazır

05.05.2017 22:10:10
Gençlerbirliği ile Adanaspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Gençlerbirliği, Adanaspor maçına hazırGençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapılan antrenmana, kırmızı-siyahlı futbolcular tam kadro katıldı.
Antrenmana koşuyla başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, hız çalışmasıyla son buldu.
Başkent ekibinde kart cezalısı Ahmet Oğuz, Adanaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ile Adanaspor arasında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.