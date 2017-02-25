26.02.2017 11:12:40

Gençler yeni bir iş kariyerine Türk Telekom'la 'START' verecek

Türk Telekom'un genç yeteneklerin iş yaşamlarına yön veren kariyer programı 'START' 2017 başvuruları başladı

Türk Telekom'un, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara telekomünikasyon alanında kariyer fırsatları sunduğu Genç Yetenek Programı "START" için 2017 yılı başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genç yeteneklerin iş yaşamlarına yön veren kariyer programı "START" 2017 başvuruları, "Benim Yolum, Türk Telekom START!" sloganıyla başladı. Mobil iletişim, internet, ev telefonu ve TV segmentlerinde telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı sunan programa yönelik başvurular, 15 Mart'a kadar devam edecek.

Programa üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyim kazanmış gençler başvurabilecek.

Açıklamada başvuruların ardından değerlendirme sürecinde, genel yetenek ve İngilizce testi, grup mülakatı, yetkinlik bazlı bireysel mülakat aşamalarını başarıyla geçen genç yeteneklerin programla Türk Telekom'da devam edecekleri bildirildi.

START'a kabul edilecek ve tam zamanlı çalışacak adaylar için tam zamanlı iş deneyiminin yanı sıra 18 ay sürecek kapsamlı bir gelişim programı, mentorluk, online koçluk, inovasyon projelerine katılım ve rotasyon imkanları, "START" kapsamında sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Program kapsamında belirlenen üniversite 3'üncü sınıf öğrencilerine ise altı haftalık staj süresi boyunca, zengin bir gelişim programı fırsatı sunulacağı belirtildi.

Ayrıca önceki dönemlerde de gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanan START'ın başvuru dönemi boyunca, Türk Telekom yöneticileri Türkiye'nin farklı bölgelerinden 20'ye yakın üniversiteyi ziyaret ederek, sektördeki güncel trendler ile şirkette kendilerini bekleyen kariyer ve gelişim fırsatlarını paylaşacak.

Programa başvurmak isteyen adaylar, başvurularını şirketin internet sitesi "www.turktelekomstart.com.tr" ve sosyal medya hesapları "Facebook: TurkTelekomKariyer", "Twitter: TTKariyer", "Linkedin: Turk Telekom" adreslerinden gerçekleştirilebilecek.

Program hakkında "www.turktelekomstart.com.tr" internet adresinin yanı sıra hafta içi her gün 07.00-17.00 saatleri arasında 0(212) 318 70 15 numaralı telefondan detaylı bilgi almak da mümkün olacak.