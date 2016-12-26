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Gençler, Timsah'ı avladı
26.12.2016 21:07:16

Gençler, Timsah'ı avladı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği Bursaspor'u konuk etti

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan gelişen atakta topu kale sahasına ortalayan Aydın Karabulut'un gönderdiği topa vuruş yapan Vedat Muriç'in şutu kaleciden döndü. Seken topu tamamlayan Serdar Gürler topu ağlara gönderdi. 1-0

17. dakikada Aziz'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde vuruş yapan Batalla'nın şutu direkten döndü. Oyun alanına dönen topu tamamlayan Kubilay skoru eşitledi. 1-1

26. dakikada takımı adına serbest vuruş kullanan Batalla'nın ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Deniz Yılmaz'ın şutu kaleci Hopff'un kucağında kaldı.

29. dakikada sol kanttan gelişen Bursaspor atağında yerden orta yapan Del Valle'nin gönderdiği topla ön direkte buluşan Deniz Yılmaz'ın şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada gelişen Gençlerbirliği kontra atağında topu rakip yarı alanı ortalarına kadar taşıyan Issah, Serdar Gürler'le topu buluşturdu. Sağ kanttan etkili bir vuruş yapan Serdar, topu az farkla auta attı.

41. dakikada Khalili'nin verdiği pasla ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Serdar Gürler'in şutunu kaleci Harun kornere çeldi.

44. dakikada Gençlerbirliği yarı alanından gönderilen uzun pasla kaleciyle karşı karşıya kanan Muriç, kaleciyi çalımlamak isterken rakibine faul yaptı.

50. dakikada Serdar Gürler'den aldığı pasla sağ kanattan orta yapan Khalili'nin gönderdiği topa iyi yükselen Muriç, topu üstten auta attı.

55. dakikada Batalla'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Ertuğrul Ersoy'un gönderdiği top kalenin yanından dışarı çıktı.

65. dakikada atak yönüne göre sağ kanttan köşe vuruşu kullanan Aydın Karabulut'un yaptığı ortada arka direk dibinde rahat pozisyonda bulunan Uğur Çiftçi vuruş yapamadı ve top auta çıktı.

75. dakikada Gençlerbirliği organize atağında ceza sahası içinde topla buluşan Aydın Karabulut topu sağ kanttaki Matei'yle buluşturdu. Matei'nin pasıyla penaltı noktası üzerine topla buluşan Issah'ın gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

77. dakikada gelişen kontra atakta Milinkovic'den aldığı pasla ceza sahsı içine giren Serdar gürler karşı karşıya pozisyonda takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

83. dakikada sol kanttan gelişen hızlı atakta Serdar Gürler'den aldığı pasla ceza sahası içine topla buluşan Uğur Çiftçi, farkı ikiye çıkaran gölü attı. 3-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Süleyman Özay xx

Gençlerbirliği: Johannes Hopff xx, Uğur Çiftçi xx, Palitsevıçh xx, Ahmet Çalık xx, Ahmet Ağuz xx, Selçuk Şahin xx, Kamal Issah xx, Aydın Karabulut x, Khalili xx (Marko Miilinkovic dk. 73 x), Serdar Gürler xxx (Scekic dk. 89 ?), Vedat Muriç x (Matei dk. 61 x)

Yedekler: Taha Demirtaş, Ferhat Görgülü, Halil Pehlivan, Ante Kulusic

Teknik Direktör: Ümit Özat

Bursaspor: Harun Tekin xx, Aziz Eraltay xx, Ertuğrul Ersoy xx, Ricardo Faty xx, Erdem Özgenç xx, Merter Yüce xx (Sinan Bakış dk. 86 ?), Cristobal Jorguera xx, Pablo Batalla xxx, Yonathan Del Valle xx (Bilal Kısa dk. 59 x), Batalla xx, Deniz Yılmaz xxx, Kubilay Kanatsızkuş xx (Sercan Yıldırım dk. 70 x)

Yedekler: Mert Günok, Bünyamin Kasal, Necid, Mert Örnek

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Serdar Gürler (dk. 4 ve 77), Uğur Çiftçi (dk. 83) (Gençlerbirliği), Kubilay (dk. 17) (Bursaspor)

(Caner Ünver - Uğur Kan Yüksek /İHA)
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