19.02.2017 09:24:35

Gençler satranç müsabakalarında Fen Lisesi birinci oldu

Okullar arası düzenlenen müsabakalarda gençler arası oynanan satranç müsabakalarında Fen Lisesi birinci oldu.

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Okullar arası düzenlenen müsabakalarda gençler arası oynanan satranç müsabakalarında Fen Lisesi birinci oldu.Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası genç kızlar ve genç erkekler satranç il birinciliği müsabakası satranç salonunda oynanan karşılaşmaların sonunda tamamlandı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı toplantı ve konferans salonunda (Satranç Salonu) yapılan müsabakalar okullar arasında çekişmeye neden oldu.Genç kızlar ve genç erkekler satranç İl birinciliği müsabakasında, genç kızlarda mücadele eden Fen Lisesi birinci, Ahi Evran Anadolu Lisesi ikinci ve Sıddık Demir Anadolu Lisesi üçüncü olurken Genç Erkeklerde Fen Lisesi birinci, Sıddık Demir Anadolu Lisesi ikinci, Ahi Evran Anadolu Lisesi üçüncü ve Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara madalya, kupa ve başarı belgelerini verildi.