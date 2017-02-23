24.02.2017 09:04:21

Gençler sabah namazında buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Gençler Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliği Erzincan'da düzenlenmeye devam ediyor.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Gençler Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliği Erzincan'da düzenlenmeye devam ediyor.Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı faaliyetlerini sürdüren Erzincan Gençlik Merkezi gençleri sabah namazında buluşturmaya devam ediyor. Camii Kebir'de sabah namazı Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelip sabah namazını kıldılar. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan Kızılay Şube Başkanı Halim Ferit Bayata ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı sabah namazı buluşmasında hep birlikte namaz kılan gençler namazın ardından Erzincan Kızılay Şube Başkanlığı'nın ikram ettiği çorbayı içip sabah kahvaltısı yaparak etkinliği sona erdirdiler.