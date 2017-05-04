05.05.2017 10:05:08

Gençler DJ Suat Ateşdağlı ile eğlenceye doydu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenliklerinde gençler DJ Suat Ateşdağlı ile eğlenceye doydu.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2017 Bahar ve Spor Şenliklerinde gençler DJ Suat Ateşdağlı ile eğlenceye doydu.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi'nde 2017 Bahar ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen eğlencede DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı yoğun ilgi gördü. Konser alanını dolduran üniversite öğrencileri ve Bilecikliler DJ Suat Ateşdağlı'nın birbirinden hareketli şarkılarıyla kendilerinden geçerken, Gülümbe Yerleşkesi'nde yer yerinden oynadı. Yaklaşık 1 buçuk saat gençleri eğlendiren DJ Ateşdağlı'ya gece sonunda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan tarafından üniversitenin logosunun bulunduğu bir anı tabağı ile çiçek taktim edildi. Ardından Galatasaray taraftarı olan DJ Suat Ateşdağlı'ya UltrAslan Bilecik UNİ Taraftar Grubu Başkanı Hakan Cumcum çiçek taktim etti.DJ Suat Ateşdağlı'nın performansını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da izledi.