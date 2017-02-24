25.02.2017 06:53:27

Genç turizmcilerden Rektör Bircan'a ziyaret

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal ile Turizm Fakültesi ve Didim MYO öğrencileri Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti.

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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal ile Turizm Fakültesi ve Didim MYO öğrencileri Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan'ı ziyaret etti.ADÜ Turizm Fakültesi ve Didim MYO öğrencilerinin Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim görmekten duyduğu memnuniyeti Rektör Bircan'a bizzat kendilerinin iletmek istediğini belirten Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Battal Oğuz, "Öğrencilerinin sorunlarını bilen, çözmek için çalışan Rektörümüze teşekkürlerimizi ve memnuniyetimizi ilettik" dedi.Ziyarette söz alan öğrenciler ise "Öğrencilerin derdinden anlayan bir Rektörümüz olduğu için çok şanslıyız. Rektörümüz sıkıntılarımıza sosyal medyadan hemen cevap veriyor, sorunlarımızı kısa sürede çözüyor. Rektörümüzü kendimize çok yakın hissediyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi olmak bu açıdan büyük bir ayrıcalık" dediler.Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan ise, öğrencilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, kendilerine ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya devam edeceklerini belirtti.