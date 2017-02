11.02.2017 11:27:20

Genç tasarımcılar başarı öykülerini anlattı

İzmir Moda Tasarımcıları Derneği tarafından IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında düzenlenen panellerde genç tasarımcılar, başarı öykülerini anlattı.

İzmir Moda Tasarımcıları Derneği tarafından IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında düzenlenen panellerde genç tasarımcılar, başarı öykülerini anlattı.İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat tarihlerinde, bu yıl 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı farklı etkinliklere sahne oluyor. İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Dilek Süslüer, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği olarak İZFAŞ'ın fuar kapsamında kendilerine trend alanı oluşturma görevi verdiğini belirtti. Bu yılki fuar için 2018 trend alanı oluşturduklarını ifade eden Süslüer, "Bu alanda workshoplar ile üyemiz olan tasarımcıların eserlerini sunduk. Dört gün süresince iki saat arayla tasarımcılar kendi workshoplarını paylaştılar. Tasarımcıların başarı öyküleri ve yaptıkları çalışmalar büyük ilgiyle karşılandı. İZFAŞ'a bu fırsatı bize verdikleri için, Fuga Mobilya'ya ise sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.Genç tasarımcıların ve güzel sanatlar bölümü öğrencilerinin yeteneklerini sergileme şansı bulduklarını ifade eden Süslüer, "Gerçekleştirdiğimiz etkinlik boyunca özellikle tasarımcı olmak isteyen genç arkadaşlar ve öğrenciler dört gün süresince buradaydılar. Ayrıca biz 8. Gelinlik yarışmasının da sponsoruyduk. Tasarımcıların koçluklarını yaptık ve herkese kendi modelini oluşturmasını sağladık. Tasarım alanında olmak bizi keyiflendirdi" diye konuştu."Daha kapsamlı projelerde yer alacağız"Dilek süslüer, Fuga Mobilyanın workshop alanlarına mobilya vererek büyük katkı sağladığını söyleyerek, "Etkinliğimize mobilya vererek destek oldu. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Derneklerinin kurulalı 1 yıl olduğunu ve şu an 23 üyeleri bulunduğunu söyleyen Süslüer, "İlerleyen zamanlarda daha kapsamlı ve etkili projelerde yer almaya devam edeceğiz" dedi. İzmir Fuga Mobilya Sahibi A. Kadir Alkışel de, firma olarak sanat, eğitim ve girişimcilik alanlarına katkı sunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Fuga mobilyanın sanata, eğitime ve girişimcilik alanlarına destek olmak gibi bir misyonu var. Elimizden geldiğince bu alanlarda farklı projelere destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.