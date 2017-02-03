03.02.2017 13:51:48

Genç müzisyen ürettiği müzik aletlerini satarak kazanç sağlıyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde 23 yaşındaki müzisyen, evinin bahçesine yaptığı barakada ürettiği müzik aletlerini satarak kendisine maddi kazanç sağlıyor.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde 23 yaşındaki müzisyen, evinin bahçesine yaptığı barakada ürettiği müzik aletlerini satarak kendisine maddi kazanç sağlıyor.Ereğli ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki müzisyen Metin Deniz Türeli, evinin bahçesinde yaptığı küçük barakada birden çok müzik aletinin hem imalatını yapıyor hem de satarak maddi kazanç sağlıyor. Küçükken en büyük hayalinin keman çalmak olduğunu ve öğretmeninin performans ödevi olarak kendisine maket keman yaptırdığını belirten Metin Deniz Türeli, ilk kemanını 14 yaşındayken ortaya çıkardığını söyledi.Çok kez müzik aleti yapmak için denemelerde bulunduğunu ifade eden Türeli, "Çok deneme ve yanılma çalışmalarım oldu. Daha sonra diğer müzik aletlerini hem yaptım hem de çalmaya başladım. Kendim zaten Bülent Ecevit Üniversitesi Çalgı Yapım bölümü mezunuyum. Çok şükür profesyonel anlamda keman, viyola, Türk müziği çalgılarından klasik kemençe, Rebab, Tanbur ve Ney imalatını yapıyorum" dedi."Bu işin temeli sabretmek"Bu işin her aşamasının sabır gerektirdiğini ifade eden Türeli, "Sanatımı, çarşı merkezinde değil evimin bahçesinde hazırladığım bu küçük atölyede icra ediyorum. Ciddi anlamda sabır gerektiren bir iş. Aşamadan aşamaya geçerken bazen çok beklemek gerekiyor. Tutkalların kurumasını beklemek bile büyük bir sabır işi. Ne kadar profesyonel olursanız olun bu çalışmalarımın uzun vadede yapılması gerekiyor. Bu işte mevsimlerin bile büyük önemi var. Yazın değil de kış ayında cilanın kuruması çok zor oluyor. Bu yüzden de büyük bir sabır gerekiyor" diye konuştu."Önemli olan yapmak değil güzel bir ses vermek"Enstrümanın görünüşünden çok ona güzel bir ses vermenin daha önemli olduğunu kaydeden Türeli, "Ben büyük bir icracı değilim ama Türk müziği ve çalgı eğitimim var. Şuna inanıyorum bir Luthier, yaptığı çalgıları icra edebilirse yaptığı enstrümanda daha başarılı olur. Çünkü bizim yaptığımız iş sadece enstrümanın görünüşü değil, güzel bir ses vermek gerçekten çok önemlidir" ifadelerini kullandı.