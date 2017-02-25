25.02.2017 15:29:37

Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı Engin Akdağ oldu

-MÜSİAD Genel Başkanı Olpak'ın da katılımıyla gerçekleşen Genç MÜSİAD 12. Genel Kurul Toplantısında, yeni başkan Engin Akdağ oldu -MÜSİAD Genel Başkanı Olpak:-'Cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye'nin geleceği'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin geleceği olduğunu bildirdi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre Genç MÜSİAD 12. Genel Kurul Toplantısı, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD 4. Dönem Başkanı Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD 3. Dönem Başkanı Ömer Bolat, Anadolu ile Avrupa'daki başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Söz konusu kurulda Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı, hali hazırda Genç MÜSİAD'ın Gençlik Üye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Engin Akdağ oldu.

Olpak, kurulda yaptığı konuşmada, ekonomiden sosyolojiye, siyasetten ekolojiye kadar her alanda sürdürülebilirliğin gençlerle mümkün olduğunu kaydetti.

Gençlik olmadan ilerlemenin mümkün olmadığını vurgulayan Olpak, "MÜSİAD'tan ve amaçlarından bahsettiğim her yerde MÜSİAD'ın en büyük ve en önemli projesinin, Genç MÜSİAD olduğunu söylüyorum. Genç MÜSİAD, Türkiye'de 3 bin 100 üye, 50 şube ve yurt dışında 16 temsilciliği ile Türkiye'nin en büyük gençlik sivil toplum kuruluşu." ifadelerini kullandı.

Olpak, başkanlığı döneminde Genç MÜSİAD Başkanının yönetim kurulu asıl üyesi olarak görev yapmaya başladığını anımsattı.

Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı sistemine de değinen Olpak, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"MÜSİAD olarak, cumhurbaşkanının ilk defa halk tarafından seçilmesi sürecinin başından beri söylediğimiz bir gerçek var. Bu da Türkiye'de, kuvvetler ayrılığı olarak ifade edilen, ama kurgusunda kuvvetler karmaşası olan sistemin mutlaka değiştirilmesi ihtiyacıdır. Sistemin hem fiili ve yasal durumu tarif edecek şekilde tanımlanması, hem de Türkiye'ye ayak bağı olan taraflarının düzenlenmesi gerekiyor. Bugün yapılan değişiklik de, tam olarak bu."





-"Yeni dönemde 50 şube ile birlikte ortak çalışmalarımızı artıracağız"





Genç MÜSİAD'ın yeni başkanı Akdağ ise Genç MÜSİAD'ı gelecek vadeden, helal kazancın esas olduğu, birlik ve beraberliğin savunulduğu her platformda en iyi şekilde temsil etmek üzere devraldığını bildirdi.

Yeni dönemde 50 şube ile birlikte ortak çalışmalarını artıracaklarını vurgulayan Akdağ, Genç MÜSİAD'ın markası olan iki yılda bir düzenledikleri ve bu yıl altıncısını düzenleyecekleri Uluslararası Genç İşadamları Kongresini gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Akdağ, girişimciliği teşvik edip, gençleri gönüllü kuruluşlarda çalışmaya teşvik eden programlar düzenleyerek, sadece Türkiye'de değil, bütün İslam dünyasında varlıklarını hissettireceklerine işaret ederek, "Avrupa'daki Genç MÜSİAD'lılarla iş birliğimizi artıracağız. Nail Başkanımızın MÜSİAD üyesi 50 bin üye işletmenin toplamda 250 bin yeni istihdam imkanına yönelik hedefine ilişkin biz gençler olarak da çalışmalara başladığımızı ayrıca belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genç MÜSİAD'da başkanlığını devreden Yavuz Fettahoğlu da Genç MÜSİAD'da doğru iş yapmayı, doğru insan olmayı öğrendiklerini, bu sayede ihanetler karşısında eğilip bükülmediklerinin altını çizdi.