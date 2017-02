06.02.2017 10:33:50

Genç mimarın Türkiye'den ABD'ye uzanan başarısı

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden birincilikle mezun olan İdil Kantarcı, kısa zamanda dikkat çeken bir kariyerin sahibi olarak dünyanın en önemli mimarlık ve tasarım firmalarından biri olan Perkins+Will'in bünyesinde iş hayatına başladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden birincilikle mezun olan İdil Kantarcı, kısa zamanda dikkat çeken bir kariyerin sahibi olarak dünyanın en önemli mimarlık ve tasarım firmalarından biri olan Perkins+Will'in bünyesinde iş hayatına başladı.Geçen yıl Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan İdil Kantarcı, eğitimine İtalya'nın Universite Studi Degli Di Sassari ile Amerika'nın University of North Carolina Charlotte üniversitelerinde devam etti. Ayrıca Fransa ve İtalya'da yaz stajları yaparak mesleki deneyimleri elde eden Kantarcı, üniversite yaşamı boyunca katıldığı ulusal ve uluslararası birçok yarışmadan ödüllerle döndü. Genç tasarımcı ve mimar, Lufthansa, Philips ve W Hotel gibi kendi alanında önde gelen firmaların açtığı yarışmalarda da çeşitli dereceler elde etti.İstanbul Topkapı Fold Community gibi Türkiye'de de büyük ölçekli çalışmalara imza atan ve Perkins+Will'de iş hayatına atılan İdil Kantarcı, başarılı projelere imza atmak istediğini belirtti. Kantarcı, "Üniversitemin son senesini University of North Carolina, Charlotte'ta okudum. Bitirme projemin final sunumuna çeşitli firmalardan profesyonel olarak çalışan mimarlar geldi. Final sunumum sayesinde mezun olmadan birçok firma ile görüşme fırsatım oldu. Bu firmalardan biri de işlerini yakından ve çok beğenerek takip ettiğim Perkins+Will idi. Amerika'daki mezuniyetimin ardından Perkins+Will'in teklifini kabul ederek Charlotte ofisinde çalışmaya başladım. Firma, tasarımın yaşamı ve toplumu değiştirebilecek güce sahip olduğu inancı üzerine kurulan bir felsefeye sahip. Dünya genelinde 20'nin üzerinde ofis ile mimarlık, iç mimarlık, şehir planlama ve peyzaj mimarisi üzerine farklı ölçekte hizmet veriyor. Türkiye'de de aktif bir şekilde çalışılıyor. Benim de amacım uluslararası projelerde deneyim elde etmek ve ülkem için başarılı projelere imza atmak" dedi.Serbest olarak konsept, mobilya ve obje tasarımı da yaptığını belirten başarılı genç, New York'ta yeni bir mobilya markası olan Naturalist'in kreatif direktörlüğünü de üstleniyor. Naturalist için marka ve sergi salonu konsept çalışmaları yapan İdil'in tasarımlarının bu sene içerisinde Naturalist New York ve Washington DC sergi salonlarına çıkarılması planlanıyor.