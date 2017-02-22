22.02.2017 09:57:50

Genç kızların korkulu rüyası yakalandı

Sakarya'da dört genç kızı gasp ederek, cinsel saldırıda bulunan 31 yaşındaki T.U. isimli şahıs polis ekiplerinin ikametine gerçekleştirdiği baskın sonrasında yakalandı.

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Sakarya'da dört genç kızı gasp ederek, cinsel saldırıda bulunan 31 yaşındaki T.U. isimli şahıs polis ekiplerinin ikametine gerçekleştirdiği baskın sonrasında yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Palmiye Caddesi üzerinden geçen ve yaşları 16 ile 25 arasında olan dört genç kızı gasp ve taciz ettiği belirlenen 31 yaşındaki evli ve bir çocuk babası T.U. isimli şüpheli için, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Çalışmaların neticesinde saldırganın ikametini tespit eden polis ekiplerince şüphelinin yaşadığı Hendek ilçesindeki evine baskın yapıldı. Operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alınan T.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada taciz ve gasp olaylarında kullandığı bıçak ele geçirildi. Şahsın, 'Birden fazla kişiye bıçak zoru ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Cinsel saldırı ve ölümle tehdit' suçlamalarından emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.