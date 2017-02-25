25.02.2017 13:26:35

Genç kızlar Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslarda istihdam ediliyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köylerde açılan kurslar genç kızlara istihdam imkanı sağlıyor. Bismil'in Mirzabey köyünde açılan halı dokumacılığı kursu genç kızlara umut ışığı oldu.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından köylerde açılan kurslar genç kızlara istihdam imkanı sağlıyor. Bismil'in Mirzabey köyünde açılan halı dokumacılığı kursu genç kızlara umut ışığı oldu.Bismil'in Mirzabey köyünde yaklaşık 15 yıldır süregelen halı dokumacılığı kursu köy kızlarına istihdam imkanı veriyor. Kurslar sayesinde kızlar artık ev yerine kurslarda vakit geçirmeye başladı. Mirzabey köyü halıcılık kursu usta eğitmeni Nuriban Özgün Çiçek "Ben bu köyde yaklaşık 8 yıldır bu görevi yapıyorum ve bu durumdan cok memnunum yaklaşık 23 öğrencim var. Bu kursun köy kızlarına getirisi çok oluyor, hem ortam hemde gelişim konusunda çok iyi oluyor. Evden daha çok burada vakit geçiriyorum ve bu durumdan hem ben hemde öğrencilerim çok memnun. Saf ipek halı dokuyor öğrencilerim" dedi.Kurs öğrencilerinden Saliha Çiçekliyüz 7 yıldır halı dokuduğunu söyledi. Çiçekliyüz, "Çok şey öğrendim, bizim için güzel bir yer, biz işimizi severek yapıyoruz, halı dokuyoruz. Bir halının dokuması yaklaşık 2 yıl sürüyor. Köyde olması bizim için avantaj çünkü köy olduğu için pek dışarı çıkamıyoruz. Kızlarla toplanamıyoruz ama böyle bir kurs olduğu zaman çok rahat toplanıyoruz, işimizi yapıyoruz" diye konuştu.Bismil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Altunsöz kurslarının çok aktif bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Altunsöz, "Köyümüzdeki halıcılık kursu yaklaşık 15 yıldır devam etmektedir. İnşallah daha ileri ki yıllarda da devam eder. Bu kurslarda genç kızlarımızın çok büyük bir çabası var. Tabi ki amaç burada halı üretmek değil, kurs içinde alınan eğitim ve sertifika bir çok atölyelerde çalışabilme imkanı sağlamaktır" şeklinde konuştu.