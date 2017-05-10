10.05.2017 23:31:53

Genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen bir şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.İddiaya göre, Turgutlu'da meydana gelen olayda 18 yaşındaki bin genç kız gece saat 03.00 sıralarında fırına ekmek almaya giderken Y.T. tarafından araca zorla bindirildi. Genç kızın oruç tutmak amacıyla fırından ekmek almaya çıktığı ve o esnada bölgeden aracıyla geçen Y.T. tarafından etkisiz hale getirilerek aracına bindirdiği ve genç kıza tecavüz ettiği iddia edildi.Şahsın genç kıza tecavüz ettikten kaçırdığı yerin yakınlarına bıraktığı iddia edilirken, genç kızın ve ailesinin şikayeti üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri tarafından tecavüz iddiasıyla Y.T.'yi kısa sürede yakalandı. Y.T. emniyetteki sorgusunun ardından adli mercilere teslim edildi. Savcılık soruşturmasının ardından hakim karşısına çıkarılan Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.