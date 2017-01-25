25.01.2017 12:37:15

Genç kız eski sevgilisini bıçakla ağır yaraladı

Samsun'da bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 23 yaşındaki genci 20 yaşındaki eski sevgilisi olan genç kızın bıçakladığı ortaya çıktı.

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Samsun'da bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 23 yaşındaki genci 20 yaşındaki eski sevgilisi olan genç kızın bıçakladığı ortaya çıktı.Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan T.K.(23) sırtından yaralandı. Kendi imkanları ile özel bir hastaneye giden T.K., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K. kendisini bıçaklayanı tanımadığı söyledi. Ancak, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu T.K.'nin yalan konuştuğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada T.K.'yi eski sevgilisi olan N.A.(20) adlı genç kızın bıçakladığı ortaya çıktı. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan N.A., eski erkek arkadaşını kendisine küfür ettiği için bıçakladığını iddia etti.Polisteki sorgusu tamamlanan genç kız bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.