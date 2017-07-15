15.07.2017 10:33:15

Genç hemşire kaza kurbanı oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada bir hemşire hayatını kaybetti.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi Kır mevkiinde meydana gelen kazada Gizem Kaşlı (23) yönetimindeki 07 YSC 44 plakalı otomobil ile Hüseyin C. yönetimindeki 07 FSJ 79 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Kaşlı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde hemşire olarak çalıştığı öğrenilen genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaşlı'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü Hüseyin C. gözaltına alındı.