21.02.2017 18:11:40

Genç gönüllüler yerin altını aydınlatıyor

Kozlu Gençlik Merkezi Değerler Atölyesi, 'Dürüstlük-Doğruluk' teması çerçevesinde maden ocağı ziyareti programı düzenledi.

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Kozlu Gençlik Merkezi Değerler Atölyesi, "Dürüstlük-Doğruluk" teması çerçevesinde maden ocağı ziyareti programı düzenledi.Kozlu Gençlik Merkezi Değerler Atölyesinin faaliyetleri devam ediyor. Ayın teması olan "dürüstlük-doğruluk' teması ile ilgili olarak gönüllü gençler ve gençlik liderleri; alın teriyle ekmek parası kazanmanın ne denli zor koşullarda olduğunu göstermek için "Genç Gönüller Alın Terini Yerin Altında Arıyor" sloganıyla maden projesi düzenledi.Bu proje için 13 gönüllü genç bir hafta boyunca yaygın eğitim teknikleriyle belirlenen temaya yönelik gruplar halinde materyaller düzenlediler. Projeyle ilgili olarak Kozlu Gençlik Merkezi Müdürü Akif Başdağ, "'Özellikle gençlik merkezimize üye, başka şehirlerden gelerek üniversite eğitimini şehrimizde alan gençlerimizin büyük ilgi duyduğu projede gençler Kozlu TTK Müessesine bağlı maden ocağına indiler. Büyük zorluklarla madenin -425 metre derinliğine inip oradaki zor koşullarda işçilerin çalışmalarına şahit oldular ve kısa süreliğine kömür kazısı yaptılar. Yaklaşık iki saat süren faaliyet sonucunda gençlerimiz emeğin ve alın terinin değerini yaşayarak ve hissederek gördüler. Bu projede bize destek veren Sayın Kaymakamımız Ahmet Karakaya'ya, Kozlu TTK Müessesesi yetkililerine, Gençlik Liderlerimize ve en önemli paydaşımız gençlerimize teşekkür ederim' dedi.