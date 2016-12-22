22.12.2016 19:17:00

Genç futbolculardan şehide 'selam'

Kırklareli Merkez Liseler Arası Futbol Müsabakaları il birinciliği maçında Bilal Yapıcı Spor Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi'ni penaltılarla 5-2 yenerek merkez şampiyonu oldu. Maçtan sonra genç futbolcular, stadın karşısındaki şehidin evine dönerek asker selamı verdiler.

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Kırklareli Merkez Liseler Arası Futbol Müsabakaları il birinciliği maçında Bilal Yapıcı Spor Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi'ni penaltılarla 5-2 yenerek merkez şampiyonu oldu. Maçtan sonra genç futbolcular, stadın karşısındaki şehidin evine dönerek asker selamı verdiler.Maç sonrası en dikkat çeken olay ise şampiyon Bilal Yapıcı Spor Lisesi takımı futbolcularının Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in stadın karşında yer alan evine dönerek asker selamı vermeleri oldu. Hocalar ve taraftarlar tarafından genç futbolcuların yaptıkları bu duyarlı hareket takdir topladı."Bu acılı günde pek denecek bir şey yok"Maç sonrası açıklama yapan Bilal Yapıcı Spor Lisesi Okul Müdürü Önder Köse, "İlimizde bugün Fırat Kalkanı Operasyonunda şehit olan genç kardeşimiz Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in acı haberini aldık. Bunun acısını yaşıyoruz. Bugün üzgün bir şekilde maça çıktık. 1-1 biten maçı penaltılarla kazandık. Bu acılı günde pek denecek bir şey yok. Futbol konuşmanın yeri de değil. Tüm şehirde bir üzüntü var. Buradan Şehidimiz Jandarma Astsubay Göktan Özüpek 'e Allah'tan rahmet acılı ailesine de başsağlığı diliyorum" dedi.