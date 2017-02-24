24.02.2017 13:42:58

Genç eldivenler Güleç'te Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyespor bünyesinde yeni açılan boks kursuna katılan lise öğrencileri hocaları Mustafa Tekel ve Selahattin Güven eşliğinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyespor bünyesinde yeni açılan boks kursuna katılan lise öğrencileri hocaları Mustafa Tekel ve Selahattin Güven eşliğinde Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.Gülüç Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyete başlayan boks kursuna katılan lise öğrencileri hocaları Mustafa Tekel ve Selahattin Güven eşliğinde antrenmanlara başladı. 15 öğrenci ile Türkiye şampiyonasına hazırlandıklarını ve kursa gelen genç sayısının artmasını planladıklarını belirten Selahattin Güven bir önceki turnuvada Ereğli ilçesinde Türkiye 2.'si ve 3.'sü çıktığını söyledi. Güzel gazetecilere yaptığı açıklamada "Liseler arası müsabakalar var. Türkiye şampiyonası. O şampiyonalara çocukları hazırlıyoruz. Alt ve üst miniklerimiz var. Kızlarımız var. Onlar için hazırlık yapıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Şu anda 15 öğrencimiz var. İlk başlarda sorun olmuyordu ancak sayı arttıkça yerimiz küçük gelmeye başladı. Daha önce az öğrencimiz vardı. Büyüklerde var. Ancak onları almıyoruz. 10-16 yaş arasında ki çocukları daha çok tercih ediyoruz. Dereceye girenler arasında buradan öğrencimiz yok. Ereğli'den götürdüklerimizden var. Türkiye ikincisi ve üçüncüsü var. Türkiye ikincisi Öznur Özsoy milli takıma girdi. Burada ki öğrencilerimiz de onların izinde gitmeye çalışacaklar. Gittiğimiz şampiyonalara Zonguldak adına gidiyoruz" dedi.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş'a gençlere spor yapma fırsatı verdiği için teşekkür eden Güzel, Gülüç Belediyespor Kulübü'ndeki sporcularla Gülüç'ü ve Zonguldak'ı katıldıkları turnuvalarda en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.