17.02.2017 10:31:06

Genç efeler kupayı şehitlere armağan etti

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Halk Oyunları Yarışmasında Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya il birincisi oldu.

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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Halk Oyunları Yarışmasında Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Antalya il birincisi oldu.Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları Halk Oyunları Yarışmasına 13 okul katıldı. 'Düzenlemeli' ve 'Düzenlemesiz' olmak üzere iki ayrı dalda kazandığı iki kupayı da müzesine götüren okul, bölge yarışmalarında Antalya'yı temsil edecek.Okul Müdürü Hüseyin Kurnaz, başta öğrenciler olmak üzere antrenörler Gizem Çakmak ve Ercan Ertekin'i tebrik ederek alınan kupalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Kurnaz, "adalet alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara işgücünü yetiştirmek için kurulan okulumuz sosyal, sportif, kültürel alanlarda da öğrencilerinin gelişmesi için çaba harcıyor" dedi.Kupa Şehitler İçin"Alınan kupaları, ülkemizin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğü için canını veren tüm şehitlerimize armağan ediyoruz" diyen Hüseyin Kurnaz, "onların her an yanımızda oldukları düşüncesi bizlere ayrı bir güç verdi" şeklinde konuştu. Kurnaz, "bundan sonra bölge yarışmalarında Antalya'yı temsil edeceğimiz için sorumluluğumuz biraz daha arttı. Hedefimiz Türkiye birinciliği" dedi.