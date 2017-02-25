26.02.2017 11:14:04

Genç çiftin ölümüne sebep olan sürücüye tahliye

Bursa'da 2015 yılında, Bursa-İzmir Karayolu Çevre Yolu Batı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 tırın arasında ezilen otomobilde hayatlarını kaybeden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olan Mustafa Alpaslan ve 6.5 aylık hamile olan eşi Zişan Güner Alpaslan'ın ölümüne neden olan tır şoförü Aytekin Özdemir'in (39) çarptırıldığı 12.5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

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Bursa'da 2015 yılında, Bursa-İzmir Karayolu Çevre Yolu Batı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 tırın arasında ezilen otomobilde hayatlarını kaybeden Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olan Mustafa Alpaslan ve 6.5 aylık hamile olan eşi Zişan Güner Alpaslan'ın ölümüne neden olan tır şoförü Aytekin Özdemir'in (39) çarptırıldığı 12.5 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.Kaza, 2015 yılı Temmuz ayında Bursa-İzmir Karayolu Çevre Yolu Batı Kavşağı'nda meydana geldi. Yolcu indirdikten sonra kontrolsüz hareket eden yolcu otobüsünü fark eden Yılmaz Güney yönetimindeki tır, fren yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Alpaslan yönetimindeki otomobil, önünde duran tıra çarptı. Aytekin Özdemir idaresindeki tır da otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında iki tırın arasında kalan otomobildeki 27 yaşındaki Mustafa Alpaslan ve eşi 29 yaşındaki Zişan Alpaslan hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan sürücü Aytekin Özdemir tutuklandı. Diğer sürücüler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Özdemir, 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının itirazı üzerine Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, Aytekin Özdemir'e verilen hapis cezasını, olayın meydana geliş şekli ve taksir durumunu dikkate alarak sanığın lehine bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Özdemir'e ilk olarak 7 yıl hapis, daha sonra ise duruşmadaki iyi hali ve sabıka kaydının olmaması dikkate alınarak cezası 5 yıl 10 aya indirilerek tahliyesine karar verildi. Yaklaşık 20 ay tutuklu kalan sürücü tahliye edildi.