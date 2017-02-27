27.02.2017 17:23:12

Genç boksöre Kızılay'dan ödül

Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Emine Kabakcıoğlu, Kızılay Sinop Şube Başkanı Mustafa Korucuoğlu tarafından ödüllendirildi.

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Türkiye Yıldız, Genç ve Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü olan Emine Kabakcıoğlu, Kızılay Sinop Şube Başkanı Mustafa Korucuoğlu tarafından ödüllendirildi.Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleşen Bayanlar Türkiye Boks Şampiyonası'nda yıldız kadınlar kategorisinde 80 Kg'da Türkiye üçüncüsü olan, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan Emine Kabakçıoğlu, Kızılay Şube Başkanlığı tarafından altınla ödüllendirildi. Kabakçıoğlu'ya ödülünü Kızılay Şube Başkanı Mustafa Korucuoğlu verdi.Sinop Kızılay Şubesinde gerçekleşen ödül törenine; Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Melih Keleş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ve Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Semra Özmeral ve Kızılay şube yönetim kurulu üyeleri katıldı.