09.02.2017 18:35:13

Genç adamı bıçaklayarak ağır yaralayan 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de yaşanan bıçaklama olayının şüphelisi olarak yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Eskişehir'de yaşanan bıçaklama olayının şüphelisi olarak yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alanönü mahallesinde bulunan Cumhuriyet bulvarı üzerinde gerçekleşen bıçaklama olayında, S.E. (19) isimli şahıs 7-8 ayrı yerinden bıçaklanmış halde bulundu. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen genci yaralayan şahsıların bulunması için ise çalışma başlatıldı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, şüphelilerin, B.Y. (25), M.Ç.D. (23), E.Y. (31) ve A.İ. (27) isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Olay günü kullandıkları suç aletleriyle birlikte yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.Ç.D. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.