04.05.2017 11:47:52

Gemport'tan işçilere kıdem tazminatı

Yıldırım Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gemport A.Ş, emektar çalışanlarına kıdem haklarını dağıttı.

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Yıldırım Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Gemport A.Ş, emektar çalışanlarına kıdem haklarını dağıttı.Gemport Liman sahasında düzenlenen programa Gemport'a emek veren pek çok işçinin yanı sıra, Gemport Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, Liman İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı ve Gemport Genel Müdürü Antonio Barbara da katıldı. Barbara, Türkçe selamlamasının ardından yaptığı konuşmada, şirketin büyümesine dikkat çekerek, "Gemport, bizlerin gayreti ve vakit harcamasıyla önemli bir noktaya geldi. Gemport büyümeye devam ediyor. Yakın zamanda daha farklı konteynırları ve gemileri de liman sahamız içerisinde göreceğiz. Birlikte önemli yol aldık. Gemport büyük bir ailedir' dedi.Liman İş Sendikası Genel Başkanı Önder Avcı ise, "Bizim sloganımız 'liman işçisi vatan bekçisidir' olmuştur. Ülkenin içinde geçtiği durum göz önüne alınırsa, gün birlik günüdür. Bu ülkenin üzerinde oynanan oyunların nasıl 15 Temmuz'da karşısında olduysak, her zaman devletimizin yanında olacağız. Yılport ailesine uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Limanımızın tek ihtiyacı çalışma barışıdır. İşveren bugüne kadar isteklerimize yok demedi, bu da önemli kazanç sağladı. Son olarak temsilcimizi de seçtik. Ertaç Öktem'e hayırlı olmasını diliyoruz' şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Yıldırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gemport A.Ş.'de 25, 20, 15 ve 10 yılını dolduran çalışanlarına kıdem haklarını ve sertifikaları verildi.