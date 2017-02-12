12.02.2017 15:00:57

Gemlikli AK Parti üye ve yöneticiler sertifikalarını aldı

Gemlikli AK Partili üye ve yöneticiler, siyaset akademisi programını başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Gemlikli AK Partili üye ve yöneticiler, siyaset akademisi programını başarı ile tamamlayarak sertifikalarını aldı.AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından bu yıl 'Büyük Güç Türkiye' başlığı ile gerçekleştirilen Siyaset Akademisinde derslerin tamamlanmasının ardından katılımcılar sertifikalarını aldı. Sertifika töreni AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Bennur Karaburun, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şükrü Köse ve kursiyerlerin katılımları ile Merinos AKKM Başkanlık Salonunda gerçekleşti.Gemlik İlçe Başkanlığından ilçe başkan yardımcısı İsmail Topkaç, yönetim kurulu üyeleri Faruk Aktaş ve Gökhan Günay, Kadın Kolları Başkanı Şükran Ersöz, kadın kolları yönetim kurulu üyeleri ve Ak Partili üyeler 4 hafta süren program sonunda sınava girerek katılım ve başarı belgelerini aldı. Gemlik AK Parti İlçe Başkanlığından 10 katılımcı 17. siyaset akademisine katıldı.Sertifika törenin kursiyerlere seslenen İl Başkanı Cemalettin Torun, referandum sürecine değindi. Bu süreçte milletin iradesine sunulacak olan yeni anayasa ve başkanlık sistemi fikirlerinin halka en doğru şekilde anlatılması gerektiğini belirten Torun, "Bizler hazırlıklarımızı tamamladık ve sahaya indik. İnşallah karış karış tüm şehrimizi gezerek, çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayarak daha güçlü bir Türkiye hedefimize giden yoldaki bu önemli eşiği halkımıza anlatacak ve destek isteyeceğiz. Çalışmak bizden takdir milletimizden. Halkımız her zaman olduğu gibi en doğru kararı verecek ve daha güçlü bir Türkiye için 'evet' diyecektir" dedi.