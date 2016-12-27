27.12.2016 10:51:26

Gemlik Cezaevi fabrika gibi çalışıyor.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı sağlık tesislerinin tekstil malzemeleri ve evde bakım kıyafetleri mahkumlar tarafından cezaevinde dikiliyor.

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Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı sağlık tesislerinin tekstil malzemeleri ve evde bakım kıyafetleri mahkumlar tarafından cezaevinde dikiliyor.Gemlik Başsavcılığı desteğiyle Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü ile Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği arasında yapılan protokolle hasta önlüğünden, ameliyat kıyafetlerine, nevresim takımından yatak alezlerine varıncaya kadar 55 kalem tekstil malzemesi cezaevinden satın alınıyor.Cezaevi İş Yurdu Müdürü Hasan Torun "Bizde aksama olmaz, iş zamanında yerine yetiştirilir. Hastanelere sağladığımız en büyük avantaj da budur. Hastanelerimize daha ucuza daha kaliteli işler yapıyoruz. Mahkumlarımız da üreterek ekonomik katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda para kazanıyorlar." dedi.Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Rüstem Aşkın ise "Bu protokol bir yıllıktı ve parasal değeri 1 milyon 500 bin liradır. Bu süre içerisinde mahkumlarımız tarafından üretilen çarşaf, nevresim, pike, maske, boneler sağlık çalışanlarımız ve hastalar tarafından kullanılmakta. Ürünlerin kalitesi gerçekten yüksek. Biz hastanelerimizden hep olumlu geri dönüşler aldık. Kamu kurumları arasında protokol yapıyoruz. Ama burada daha özel bir şey var. Mahkumlar üretimde bulunarak ekonomik fayda sağlarken aynı zamanda zamanlarını daha kaliteli bir şekilde geçiriyorlar" diye konuştu.Prof.Dr.Aşkın, emeği geçen Gemlik Başsavcısı Ömer Mete ve Cezaevi İş Yurdu Müdürü Hasan Torun'a teşekkür etti.