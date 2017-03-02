02.03.2017 13:41:52

Gemi mürettebatı yaşananları İHA'ya anlattı

Transpasifik Denizcilik'e ait 2 bin 818 DWT taşıma kapasitesine sahip Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine iddiaya göre Libya'nın Zuwarah Limanı'nın 2 mil açığında el konuldu. Gemi mürettebatı yaşananları İHA'ya anlattı. 2. Kaptan İsmail Eskiçırak, 'Dışarıda köpekler var dışarıya çıkamıyoruz ve sadece suyumuz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hepimizin sağlığı bozulmaya başladı. Burası çölün ortası bize lütfen yardım edin' dedi.

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Transpasifik Denizcilik'e ait 2 bin 818 DWT taşıma kapasitesine sahip Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine iddiaya göre Libya'nın Zuwarah Limanı'nın 2 mil açığında el konuldu. Gemi mürettebatı yaşananları İHA'ya anlattı. 2. Kaptan İsmail Eskiçırak, "Dışarıda köpekler var dışarıya çıkamıyoruz ve sadece suyumuz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hepimizin sağlığı bozulmaya başladı. Burası çölün ortası bize lütfen yardım edin" dedi.Transpasifik Denizcilik'e ait 2 bin 818 DWT taşıma kapasitesine sahip, 81 metre boyunda ve 14 metre genişliğinde olan Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine Libya'nın Zuwarah Limanı'nın 2 mil açığında el konulduğu öğrenildi. İddiaya göre, 11 Şubat tarihinde Tuzla'dan Malta'ya doğru yola çıkan gemi Akdeniz'de seyrettiği sırada geminin sahibi olan şirket Transpasifik Denizcilik tarafından geminin kiralandığı ve rotasının Libya'nın Zuwarah Limanı olduğu bilgisi verdi. Bunun üzerine gemi Libya'nın Zuwarah Limanına demir attı. Ardından bir grup silahlı şahıs geminin güvenliğini sağlamak için geldiklerini söyleyerek gemiye çıktı. Silahlı şahıslar Gemi Kaptanı Nejat Üler'e gemi mürettebattı ile herhangi bir problemleri olmadıklarını ama gemiyi kiralayan şahıs ve Libyalı ortağından paralarını alamadıkları için mürettebattan bir kişiyi misafir edeceklerini söyledi.Gemi mürettebatını rehin aldılarGemi mürettebatından 4 kişiyi rehin alan silahlı şahısların mürettebatın kalanını da gemide rehin aldıkları öğrenildi. Zuwarah Havalimanı'nın yakınında bir çiftlik evinde tutulan 2. Kaptan İsmail Eskiçırak, 2. Mühendis Volkan Özdemir, Usta Gemici Ali Özcan ve Gemici Ünsal Kaya'nın çiftlik evindeki bir odaya az miktarda erzak ve suyla kapatıldığı iddia edildi. Ayrıca, mürettebatı rehin alan kişilerin borcun tamamının ödenmediği taktirde mürettebatı serbest bırakmayacaklarını söylediği de iddialar arasında yer alıyor.Gemi mürettebatı yaşananları İHA'ya anlattıİhlas Haber Ajansı'nın (İHA) telefonuna ulaşan 2. Kaptan İsmail Eskiçırak yaşananları anlattı. Bir çiftlik evinin odasında rehin tutulduklarını söyleyen kaptan Eskiçırak, kapıya bir çok köpek yerleştirildiğini ve dışarıya çıkamadıklarını söyledi. Kendilerine alacak verecek davası yüzünden esir alındıklarının söylendiğini belirten kaptan Eskiçırak, kendilerine sadece su verildiği söyledi. Sağlıklarının bozulmaya başladığını söyleyen kaptan çok zor durumda kaldıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi."Dışarıda köpekler var dışarıya çıkamıyoruz ve sadece suyumuz var"Kaptan Eskiçırak, "Başkentin çok uzağında bir çiftlikteyiz. Evin bir kaç metrelik mesafesinde üstü kapalı avlu var. Dışarıda köpekler var dışarıya çıkamıyoruz ve sadece suyumuz var. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hepimizin sağlığı bozulmaya başladı. 17 Şubat'ta buraya demirledik. Bizim gemi kiralanmıştı. Koruma amaçlı gemiye çıkan silahlı 6 kişi bir hafta orada bekledikten sonra beni indirdiler. Alacak verecek meselesi dediler, bir hafta beni alıkoydular. Daha sonra 3 arkadaşımı da alıp çiftliğe getirdiler. Burası çölün ortası bize lütfen yardım edin" diye konuştu.