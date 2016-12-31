31.12.2016 17:16:43

Gemerek'te trafik kazası: 2 yaralı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sivas-Kayseri istikametinde ilerlemekte olan İsmail Arslan (42) yönetimindeki 38 JE 327 plakalı otomobik Yeniçubuk kavşağında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü Arslan ve yanında bulunan annesi Gülşah Arslan (71) yaralandı. 112 sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.