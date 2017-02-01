01.02.2017 12:09:03

Gemerek Devlet Hastanesinde başarılı sağlık personelleri ödüllendirildi

Gemerek Devlet Hastanesi'nde görev yapan başarılı sağlık personelleri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

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Gemerek Devlet Hastanesi'nde görev yapan başarılı sağlık personelleri düzenlenen törenle ödüllendirildi.Gemerek Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda konuşanGemerek Kaymakamı Cuma Kılınç yaptığı konuşmada,"Gemerek Devlet Hastanesi binasında daha önce 2013 yılında depreme dayanıksızlığıyla alakalı veya günümüz şartlarına uymamasıyla alakalı proje hazırlık çalışmaları başlamıştı. Biz umut ediyoruz ki 2017 yılında bu projede olumlu neticeler alalım. Nüfus olarak baktığımız zaman 24 bin gibi bir nüfusumuz var. 40 bin nüfusa hitabeden bir ilçeyiz. Tabi ki hastamız oluyor. Tabi ki çocuklarımız hasta oluyor. Tabi ki gençler kadınlar hasta olup buralara geliyorlar. Geldikleri zaman ilgilenecek personel arıyorlar. Hemşiresinden, bakıcısından hizmetlisine belirli oranlarda hastanemiz bünyesinde var. Ama bizim sıkıntımız uzman hekimimizin olmaması. Vatandaş ilk gelince uzman hekim arıyor. Hemşire tek başına bir anlam ifade etmiyor vatandaş için. Biz istiyorduk ki 2017 yılında bu sorunu çözelim. Bu uğurda herkese sorumluluklar düşüyor. Ümit ediyoruz ki neticeye hep beraber ulaşalım" dedi.Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Davut Vecdi Ersöz ise,"Gemerek Hastanemizin sorunlarını biliyoruz. Ülkemiz sağlıkta çağ atladı, inşallah bu çağ atlamanın neticesi Kaymakam beyinde bizden isteği Gemerek'i de bizim çağ atlatmamız lazım. 21. yüzyıl Türkiye'sine, 2023 hedeflerine uygun sağlık hizmeti vermemiz lazım"diye konuştu.Hastanenin tanıtım gösterisinin ardından 2016 yılının en iyi çalışanlarına Cumhuriyet Altını ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.Programa Kamu Hastaneleri Birliği İdari Başkanı Yaşar Taştemur, Gemerek Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Acar, Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sızır Belediye Başkanı Nevzat Göksu, Çepni Belediye Başkanı Murat Uçar kurum ve daire amirleri ile hastane personeli katıldı.