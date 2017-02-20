20.02.2017 15:46:32

Gelir getirici tür kapsamında 7 bin badem dikildi

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gelir getirici tür kapsamında 7 bin badem dikildi.

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Kilis Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gelir getirici tür kapsamında 7 bin badem dikildi.İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Çınarlı köyünde orman köylüsü vatandaşlara ek gelir kaynağı sağlayacak olan badem ağaçlandırması tamamlandı. Bu kapsamda dikilen 7 bin badem fidanının 3 yıl boyunca bakımı işletme müdürlüğü tarafından yapılacağı, sonrasında badem ağaçları köy halkına hibe edilecek. Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, projenin tek amacı orman köylüsüne destek sağlamak ve gelir seviyelerini yükseltmek olduğunu söyledi.