SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Gelinlik Fuarı, 10 yılda 10 kat büyüdü
12.02.2017 14:44:19

Gelinlik Fuarı, 10 yılda 10 kat büyüdü

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, IF Wedding Fashion İzmir-11.Uluslararası Gelinlik,Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, '2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu. Üyelerimiz gönüllerini verdi, bu başarı onların desteği olmasaydı sağlanamazdı. Her 4 katılımcıdan biri odamızdan teşvik aldı. Kentimizin yüz akı fuarlarından olan fuarı desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, IF Wedding Fashion İzmir-11.Uluslararası Gelinlik,Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, "2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu. Üyelerimiz gönüllerini verdi, bu başarı onların desteği olmasaydı sağlanamazdı. Her 4 katılımcıdan biri odamızdan teşvik aldı. Kentimizin yüz akı fuarlarından olan fuarı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bu yıl 11'incisi düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-11.Uluslararası Gelinlik,Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nı ziyaret ederek firmalarla görüştü, onların talep ve değerlendirmelerini aldı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş; fuarda gelinlik, damatlık, abiye giyim, abiye ve gelinlik kumaş ve aksesuarlarının sergilendiğini belirterek, "Gelinlik tasarımdan üretime kadar kentimizin çok iddialı ve başarılı olduğu sektörlerden birisi. Bu nedenle fuara büyük önem veriyoruz" diye konuştu. Bu yıl fuarın 2. kez Gaziemir'deki fuar alanında düzenlendiğini ve fuarın kapladığı alanın daha da büyüdüğünü belirten Demirtaş, "2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu. Yani fuar 10 yılda 10 kat büyüdü. Geçtiğimiz yıl 198 olan katılımcı sayısı da 227'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

İTO'dan teşvik

11 yıldır fuara teşvik verdiklerini belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kentimizin en başarılı fuarlarından birisi. Artık fuarın başarası öyle bir noktaya geldi ki yabancı firmalar hiçbir organizasyon ya da davet olmadan fuara geliyorlar. Yabancı alıcıların takviminde sağlam bir yer edindi. Yeni fuar alanı ile daha da büyüme oldu. 11 yıllık teşvikimizden sonra bu seneye mahsus olmak üzere üyelerimizin 30 metrekareye kadar stant bedelini de biz ödüyoruz. 58 üyemiz de teşvik almak için başvurdu. Yani fuara katılan her 4 firmadan birisi odamızdan teşvik alıyor."

"Kentimizin yüz akı"

Fuarda görüştükleri firmaların ve üyelerin fuardan son derece memnun olduğunu söylediklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu: "Pek çok üyemiz şimdiden gelecek yıl için daha büyük yer istediklerini belirtiyorlar. İran'dan İtalya'ya, Ürdün'den Almanya'ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden gelen alıcılarla görüşüp iş bağlantıları yapmışlar. Son derece başarılı bir fuar. Tabii ki bunun için İzmir'in yeni ve modern fuar alanına kavuşmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve İZFAŞ Yönetimi'ne teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da kentimizin yüz akı fuarlarından IF Weeding'i etkin olarak desteklemeye devam edeceğiz."
    YORUM YAZ

YORUMLAR

İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya’dan uzaya yatırım
İtalya ve Rusya, gezegenleri daha iyi tanımak için ortak bir projeye imza atacak.
12.02.2017 15:29:20
Dava Adamına Tavsiyeler
Dava Adamına Tavsiyeler

12.02.2017 15:27:51
Aleix Vidal sezonu kapattı
Aleix Vidal sezonu kapattı
Alaves maçında ayak bileğinden sakatlanan Barcelonalı Aleix Vidal'ın 5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
12.02.2017 15:22:14
TBMM mesai yapacak
TBMM mesai yapacak
Meclis bu hafta, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için mesai yapacak.
12.02.2017 15:06:29
Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı
Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı
Mardin’in Nusaybin ilçesi kırsalındaki bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
12.02.2017 14:46:07
Başkent'te MLKP operasyonu
Başkent'te MLKP operasyonu
Ankara'da MLKP üyesi oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
12.02.2017 12:55:19
'İstenmeyen mesajlara' 8,3 milyon lira ceza
'İstenmeyen mesajlara' 8,3 milyon lira ceza
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 'istenmeyen ticari ileti' şikayetleri nedeniyle ilgililere geçen yıl 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı, 2015'ten bu yana keislen ceza miktarı ise 8,3 milyon liraya ulaştı.
12.02.2017 12:53:19
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
Türk askerleri El Bab'a girdi
Türk askerleri El Bab'a girdi
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları