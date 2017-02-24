24.02.2017 11:58:12

Gelin kayalıkları ilgi bekliyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler köyünde 2 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan gelin kayaları ilgi bekliyor.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Kutlubeyler köyünde 2 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan gelin kayaları ilgi bekliyor.Bölgede çok net şekilde belli olan insan figürleri ve sandığıyla beraber belli olan gelin figürünün, bir an önce bölge turizmine kazandırılması isteniyor.Gelin kayaları olarak bilinen tarihi mekanların yolunun olmaması tepkiyle karşılanıyor.Kutlubeyle Köyü Muhtarı Halil Gülmez, "Gelin Kayası mevkii efsanevi hikayeleri olan bir yer. İnsan figürünü andıran devasa kayalar var. Gelin ve sandığı var. Ancak define meraklıları gelinin başını ve sandığı kırmışlar. Diğer kalıntılrında defineciler tarafından parçalanmadan buranın koruma altına alınması ve turizme kazandırılması amacımız" dedi.