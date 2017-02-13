13.02.2017 12:22:12

Gelibolu İmam Hatip Lisesi'nin yapımı devam ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı devam eden Gelibolu İmam Hatip Lisesi çalışmaları sürüyor.

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapımı devam eden Gelibolu İmam Hatip Lisesi çalışmaları sürüyor.Konuya ilişkin Çanakkale İl Özel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada; " Sözleşme bedeli 4.500.000,00 TL olan ve 16 derslikten oluşan Gelibolu İmam Hatip Lisesi inşaatında temel betonu dökülmüş olup, bodrum kat kolon ve perde imalatları tamamlanmıştır. Gelibolu İmam Hatip Lisesi nin biran önce eğitim faaliyetine kazandırılması için Çanakkale İl Özel İdaresi teknik personellerince inşaat çalışmaları hızla devam ettirilmektedir" denildi.