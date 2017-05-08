08.05.2017 22:33:07

Geleneksel Türk Okçuluğu Gösterisi

Kredi Yurtlar Kurumu Ankara İl Müdürlüğünce 'Geleneksel Türk Okçuluğu Gösterisi' düzenlendi

Kredi Yurtlar Kurumunca, "Geleneksel Türk Okçuluğu Gösterisi" düzenlendi.

KYK Ankara İl Müdürlüğünce, Atatürk Yurt Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen geleneksel Türk okçuluğu gösterisinde, 2016-2017 eğitim öğretim yılında kemankeş (lisanslı okçu) olmaya hak kazanmış öğrencilerin sertifikaları verildi.

Geleneksel Türk okçuluğunun tanıtıldığı programda, Türk okçuluğunda adı geçen önemli kişilerin hayatlarından kesitler ve kıssalar anlatıldı. Kursiyerlerin atıcılıktaki hünerlerini sergilediği "puta atışı" gösterilerinin ardından, kız ve erkek olmak üzere iki kategoride yarışma düzenlendi.

Yarışmanın sonunda kız grubunda Merve Çetin birinci, Zeynep Yurtsev ikinci ve Rabia Yavuz üçüncü oldu, erkek grubunda ise Ali Anaç birinci, Tugay Mert ikinci ve Hüseyin Şahin Murat Özgüroğlu üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ok hediye edildi.

- "7 bin yıllık ata sporu"

KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, programın sonunda, yurtlarda yaklaşık bir yıldır geleneksel Türk okçuluğu kurslarının düzenlendiğini belirtti.

Okçuluğun yaklaşık 7 bin yıllık ata sporu olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Bu anlamda bizlere destek veren tüm çalışma ekibime, hocalarıma, bu konuyla ilgili derneklere, cemiyetlere, Sayın Bakanımıza, Genel Müdürümüze ve kemankeş kardeşlerime çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Kültür Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni İrfan Gürdal eserlerini seslendirdi.

