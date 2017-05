07.05.2017 19:21:46

'Gelemeyecekmişim bu salona. Geldim'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör ile arlarında yaşanan olay sonrası

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör ile arlarında yaşanan olay sonrası, "Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu bu salona gelemez diyor.' Geldim. Gereğini de yaptım" dedi.Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmasının Başkan Yıldırım açıklamalarda bulundu. Olay sonrası Başkan Aziz Yıldırım statta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu buraya gelemez diyor.' Geldim. Gereğini de yaptım. Bundan sonra daha çok yapacağım. Bunu da bilsinler. Böyle Fenerbahçe Kulüp üyesi olmaz. Beşiktaş'ın Asya Kartallarına vermişler parayı, getirmişler tribünde bağırtıyorlar. Fenerbahçe-Beşiktaş düşmanlığı mı körüklüyorlar. Burada onların ne işi var. Karşı da maçları var. Gitsinler maçlarına. Yakın Doğu ile ne ilgileri var. Böyle saçma bir şeyler görmedim" dedi."BİZE KARŞI DÜŞMANLIK YAPIYORLAR"Başkan yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bizim arkadaşlarımız arıyorlar, başkan ve yöneticiler maça gelecek, 10 kişilik yer ile yüzde 10 bilet hakkımızı verin diyorlar. Bu haklarınızı vermeyiz diye o Hulki efendi, yönetici arkadaşlara emniyet toplantısında diyor ki; 'Biz vermeyiz, Aziz Yıldırım da gelemez, Mahmut Uslu da gelemez.' Bunlar kendilerini dev aynasında görüyorlar. Biz Türkiye'nin her yerinde, en kavgalı olduğumuz yerlere de gittik; o kulüpler bizi misafir etti. Protokol tribünün de 3-5 kişilik yerimiz vardı, bize 15-20 kişilik yer açtılar. Beşiktaş, Galatasaray'a gittiğimiz zaman veya onlar bize geldiği zaman saha içinde ne kadar mücadele edersek edelim; saha dışında da birbirimize hep saygılıyız, saygılı olmaya çalışıyoruz. Bunlar bir de kulüp üyesi. Bize karşı düşmanlık yapıyorlar.""BİZİ KARŞILAMADILAR"Aziz Yıldırım, "Başkan gelemezmiş buraya. Ben yıllarımı verdim Caferağa'da, bu salonu Fenerbahçeli yöneticiler yaptı. Ali Dinçkök'ler, Mete As'lar, Tanju Zobun'lar. Bunlar yaptılar salonu. Biz salonu yapınca geçen sene buradan ayrıldık. 15 sene ben bu salonda, basket, voleybol; şampiyonlukları gördük, yaşadık. Bak, gelemeyecekmişim bu salona. Geldim. Salı günü yine geleceğiz. Ayıp ya. Protokolde 3-4 kişilik yer veriyorlar. Geri kalana kendileri yayılmışlar. Ayak ayak üstlerine atmışlar. Keyifleri yerinde sanki biz şeyiz. Sen kulüp üyesi isen, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı, yöneticisi gelmiş. Kalkarsın, merhaba, hoş geldin dersin. Gelir kapıda karşılarsın. Bizi karşılamadılar. Ne ayağa kalktılar, ne de hoş geldin dediler. Beşiktaş, Galatasaray gelip kapı da birbirimizi karşılamayınca sitem ediyoruz. Bizi karşılamadılar! Adam kulüp üyesi 'salona giremezsin' diyor. Ayıp" şeklinde konuştu."SÜREKLİ BİZİ KARALIYORLAR"Fenerbahçe Kulübünü sürekli karaladıklarını iddia eden Başkan Yıldırım, "Yakın Doğu Üniversitesi'nin asıl adı Basketbolu Geliştirenler Derneği. Geçen sene buradaki yönetici Işık bizden, birde Hulki var; sürekli bizleri karalıyor. Televizyonlara mesaj atıyor, biz sesimizi çıkarmıyoruz. Bizim 250 bin TL verdiğimiz Olcay'a 600 bin TL vererek transfer ettiler. Quanitra Hollingsworth'e biz 300-350 bin dolar veriyorduk, 600 bin dolara; biz Final Four oynarken, bu oyuncuları transfer ettiler. Bunlar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış insanlar. Bunları yapabilirsiniz ama siz Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışsanız, gelirsiniz Fenerbahçe yönetim kuruluna sorarsınız. Bir de kongre üyesisiniz" diye konuştu."3 TANE OYUNCUMUZU TRANSFER TEKLİFİ İLE KANDIRIYORLAR"Oyuncularının transfer teklifi ile kandırıldığını savunan Yıldırım, "Bu sene yine Lavender, Ayşe Cora, Tuğçe'ye ve başkalarına da yazılı teklif veriyorlar. Bunlar tespitli. Daha biz kendileriyle maç yapacağız. Lavender bunlara fiyat veriyor. Ozan Beye deniliyor ki, 'O çok yüksek fiyat verdi onu alamayız.' Böyle bir ahlaksızlık var mı? Şike diyorsan, al sana şike! 3 tane oynayan oyuncumuzu transfer teklifi ile kandırıyorlar. Bunları da geçtik" açıklamasında bulundu."BU LİGDE ŞİKE VAR"Ligde şike var iddiasında bulunan Başkan Yıldırım, "Bu yetmiyor bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Bize 97 adet bilet veriyorlar. Kavga, dövüş, federasyon araya giriyor. Bize Yakın Doğu Üniversitesi olarak yazı yazıyorlar. O zaman bu ligde şike var. Girne, Yakın Doğu'nun takımı bir de bu da onların takımıysa, sponsor değilse; iki takım aynı ligde oynamaz. O zaman şike olur. Bunları herkes biraz görecek. Ondan sonra hava yapıyorlar, hakemlerle oynuyorlar. Bugün gelme sebeplerimden birisi buydu. Hakemlere oynuyorlar" dedi."BUNLAR FENERBAHÇELİ FALAN DEĞİL"Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım konuşmasını şöyle tamamladı:"Sinirliyim tabii, Sen Fenerbahçeliyim diyorsun, Fenerbahçe'ye kötülük yapabilir misin? Ben başkanlığı bıraktım gittim, ben Fenerbahçe'ye kötülük yapabilir miyim? Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey olduğu zaman en önce ben dokunurum, ne oluyor. Bunlar Fenerbahçeli falan değil. Bunların Fenerbahçe ile ilgisi yok. Aziz Yıldırım'a kızabilirsin, Mahmut Uslu'ya kızabilirsin. Bunlar ayrı konular. Ama sen Fenerbahçeli isen, Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor, sen de oynuyorsun. Dostça sahada mücadele ederler. Hangisi yenerse onu hep beraber alkışlarız. Bu kadar basit.Üyelikleriyle ilgili gereken yapılmıştır, yapılacaktır. Biz duruyorduk, bir şey olmasın diye. Disiplin kurulu ve diğerleri ne yapması gerekiyorsa yapar. Fenerbahçe başkanı giremezmiş, Fenerbahçe başkanı her yere girer. Bizde öyle bir yürek var ki, onların lafları tuzlarıyla... 15-20 senede herkes görmüştür. Fenerbahçe başkanı, yöneticisi niye gelemiyor? Bir şey mi yaptı size? Bizim tüzüğe göre, hiçbir takımda görev alamaz, yapamaz. Ben bunu yumuşattım. Bunlar Fenerbahçe'ye düşmanlık yapıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Oyuncumuzu çalıyorlar. Bize her türlü hakaret. Salonlara sokmama, tehdit etme. Ben bunlara gelir miyim? Bunlarla ömrüm geçmiş."