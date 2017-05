11.05.2017 16:41:10

'Gelecek sezon Tudor ile devam edeceğiz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezon Igor Tudor ile yola devam edeceklerini açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezon Igor Tudor ile yola devam edeceklerini açıkladı. Özbek ayrıca takıma 6-7 oyuncu ile takviye yapmayı düşündüklerini söyledi.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde beIN Sports'da Şansal Büyüka'ya açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına inmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, "Soyunma odasına inmek benim tarzım değildi. Orası sporcu ve antrenörlerin hakim olduğu, bulunduğu bir mekan. Kasımpaşa maçı sonrası çok üzüldüm. Beklediğimiz bir oyun ve skor olmadı. O üzüntü ile birlikte; bu ailenin bir parçası, kulübün başkanı olarak üzüntülerimi oyuncularla, teknik heyetle paylaşmak istedim. Biz büyük bir aileyiz. Camiamız taraftarımız çok üzüldü. Sevinçler paylaşılırsa çoğalır; üzüntüler paylaşılırsa azalır. Ben de üzüntülerimi paylaştım" şeklinde konuştu."ÜZÜNTÜLERİMİ PAYLAŞTIM"Soyunma odasında takımla konuştuğu belirten Başkan Özbek, "Üzüntülü bir atmosfer vardı. Kaptan Selçuk da benim çok sevdiğim, uzun süre hizmet edecek kaptanımız. Onunla da bir kez daha üzüntümü paylaşmak istedim. Önümüzde 4 maçımız daha var. Bir an evvel üzüntülü ve kaotik durumdan çıkılması için kaptanla da kısa bir konuşma yaptım" şeklinde konuştu."ÖDÜL OLDUĞU GİBİ CEZA DA OLMALI"Galatasaray Futbol Şubesi'nin profesyonel bir kurum olduğunu söyleyen Özbek ,"Profesyonelliğin içinde bir sürü şartlar var. Bunlardan biri sporcular kontratla bu mesleği yerine getiriyor. Bunun içinde sabit ücret, maç başı, şampiyonluk halinde ödül var, kupa alındığında ödül var, 3 puan alındığında prim var. Dolayısıyla profesyonelliğin içinde istenmeyen sonuçlar alındığında da bir yaptırım olmasının gereği var. Bir de disiplin yönetmeliği var. Bu yönetmenliği herkese imza karşılığı veriyoruz veya evine gönderiyoruz. Her maç için sahaya çıkan oyuncuya para ödüyoruz. Yine mutabık kaldığımız disiplin çerçevesindeki yaptırımların uygulanması da doğal. Disiplin çerçevesinde yönetim kurulu karar almışsa, bunu uygularken hedef çerçevesinde ki bu hedef için önümüzdeki 4 maçta belli olacak, dikkate alınacak. Bugün istenilen performansı gösterilmemiştir. Ceza neden vardır? İnsanların hedefe giderken ödül kadar cezanın da varlığını hissetmeleri lazım. Galatasaray'ın performansıyla, camialar, yönetimler, insanlar üzülüyor. Benim oyuncularımla paylaştığım olay da bu. Olayı para konusuna indirgemek yanlış. İnsanları üzecek bir durum varsa ödül kadar cezanın da olması normal karşılanmalı" ifadelerini kullandı."TUDOR İLE DEVAM EDECEĞİZ"Yeni sezon Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor ile yola devam edeceklerini belirten Özbek, "Kararımız kesin. Tudor göreve geldiğinde herhangi bir oyuncu transferi yapmadık. Kendisi de bu ligdeki bir hocaydı. Haftalık performans değişebilir bu normaldir. Tudor, Galatasaray kadrosundaki oyuncuları bilerek geldiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu."SNEIJDER'İN 1 YIL DAHA KONTRATI VAR"Takımın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder için Özbek, "Sneijder marka ve yıldız bir oyuncu. 1 yıl daha kontratı var. Devam etmesi ya da ayrılması neden konuşuluyor? Daha ligi bitirmedik... Sneijder önemli bir oyuncumuz. Elbette yıldız ve iyi futbolcularımızla devam etmek isteriz. Bazı oyuncuların inişleri ve çıkışları olabilir. Dünyadaki her oyuncu için bu geçerlidir. Sneijder'in kalitesini ve becerilerini kimse yadsıyamaz. Bu tip yorumlara da karşıyım. Kadromdaki her futbolcu önemli oyuncu. Galatasaray formasını giyiyorsa iyi futbolcudur" dedi."BRUMA İLE SÖZLEŞME UZATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"Bruma ile sözleşme uzatmayı düşündüklerini açıklayan Başkan Özbek, "Kontratı uzatmak için menajeri ile görüştük. Görüşmeye de devam edeceğiz. Uzun yıllar hizmet edecek ve dünyadaki yıldız adaylarından birisi. 1-2 konu kaldı. Onu da halledip sözleşmeyi 4-5 sene uzatacağız" diye konuştu."YENİ SEZON ÇALIŞMALARI ŞU AN YAPILIYOR"Gelecek sezonun çalışmalarının yapıldığını ifaden eden Özbek, sözlerine şöyle devam etti:"Önümüzde 4 maç var. Igor Tudor'un gelmesi ile antrenman disiplini ve çalışma sistemi farklılaştı. Oyuncuların direnci arttı. Önümüzdeki yol projelendiriliyor. Daha çok koşan bir takım yapmak istiyoruz. Bu çalışma şu anda yapılıyor. Yapılacak transferler de çalışmalarımızın içinde. Hoca bize bir rapor veriyor. Mevcut bir kadromuz var. Sözleşmesi bitecek ve devam eden oyuncular dikkate alınarak, bu sezonki performanslar da göz önüne alınarak ihtiyaç listesi yapılıyor. 6-7 oyuncu ile takviye yapmayı düşünüyoruz. Savunma, orta saha, sağ-sol kanat gibi eksiklikler tespit ediliyor... Bu listeyle bağlı olarak scout ekibine bilgiler veriliyor. Hazırlanan liste hocamıza geliyor. Geçen akşam uğradım, gece 12-1'e kadar oyuncu izleniyor. Neticede bir liste çıkıyor. Geniş bir liste çıkıyor. Sonra fiyatlama çalışması yapılıyor. Karar scout ekibi, hoca ve sportif direktörümüz Cenk Ergün tarafından alınıyor. Hangisi üzerinde yoğunlaşma gerektiğine karar veriyoruz. Sistem bu.""CENK ERGÜN TRANSFER İÇİN YURT DIŞINDA"Transfer çalışmaları için Sportif Direktör Cenk Ergün'ün yurt dışında olduğunu belirten Özbek, "Golcü arıyoruz; iyi bir golcü arıyoruz. Bu Eren'in performansıyla ilgili. Eren çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla ikisinin yarışabileceği bir golcü üzerinde duruyoruz. Burak Yılmaz Galatasaray'da oynamış bir oyuncu. Spekülatif bir konu. Burak Yılmaz, Galatasaray'da oynamak istiyorsa o kadar önemli bir oyuncuya kim 'hayır' der. Lukas Podolski konusunda da spekülasyonlar yapıldı. Hiçbir yerden teklif gelmemişti. Galatasaray'a sadece Japonya'dan bir teklif geldi. Onun dışında hiç resmi teklifte bulunulmadı" ifadelerini kullandı."GALATASARAY TARAFTARININ MEMNUN OLDUĞU İSİMLERİ ALACAĞIZ"Transfer yapılacak oyuncuların Galatasaray'a layık olacaklarını vurgulayan Başkan Özbek, "Titiz davranıyoruz. Geçmişte hatalar yaptık; bu sene benzer hatalar yapmamak üzere şartlandık. Camia transferlerden memnun olacak. Yıldız transferi yapacağız dendiğinde farklı manalara gelebiliyor. Herkesi şundan emin olsun ki Galatasaray taraftarının memnun olduğu isimleri alacağız. Beklentileri biliyorum."CAVANDA TRANSFERİNDE HATALI OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"Serdar Aziz'i hata olarak görmüyorum. Onu transfer ettiğimizde sağlık kontrolünden geçmişti ve sakatlığı yoktu. Milli takımda da oynadı; Osmanlı maçında sakatlandı. Cavanda'yı Riekerink tavsiye etti, faydalı olabileceğini düşündü. Onun yorumu esastı. O mevkide destek istedi. Cavanda transferinde hatalı olduğumuzu düşünüyorum. Amacım kulübü zora sokacak yük getirmemek. Bir düsturum var; bunu defalarca söyledim. Galatasaray Kulübü'ne başkanlıktaki hedefim kulübe fayda getirmek" diye konuştu."FİKİR PAYLAŞMAK GALATASARAY'A FAYDA SAĞLIYOR"Adnan Öztürk'ün açıklamalarına cevap veren Başkan Özbek, "Başkan olabilecek seviyede, eski bir yönetici. Her Galatasaraylı gibi o da başkanlık talebini bildirebilir. Son yapılan 12 saat süren Genel Kurul sonrası herkese cevap veremedim. Konuşmacıları davet ettim. "Buyurun gelin, cevaplayamadık ama sorularınız tekrar gündeme getirelim, tartışalım, birbirimizi ikna edelim" dedik. Galatasaray'ın menfaatini hangisi getiriyorsa onu yapalım dedim. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, camia ve Galatasaray Ailesi bütün oldukça başarılı olur. Son yaptığım davette 51 konuşmacı vardı. Herkesi davet ettim 17 kişi geldi. 6 buçuk saat sürdü. Yuvarlak masa etrafında herkes katkı verdi. Son derece ortak fikirlere gelindi. Galatasaray'a faydası olan bence bu. Farklı düşünebilirsiniz, yönetime karşı olabilirsiniz. Buna kimse bir şey diyemez. Eğer biz fikri hür vicdani hür olmakla övünüyorsak ne yönetici ne başkan kimse bunu tenkit edemez. Eğer farklı fikirleri savunuyorsak bir araya gelip bu fikirleri tartışıp birbirimizi ikna etmek dururken medyadan, sosyal medyadan, telefonlarla yönetimi yıpratmak ve çalışamaz hale getirmek kabul edilebilir değil" dedi."ŞAHSIMA DEĞİL BAŞKANLIK MAKAMINA HAKARET ETTİLER"Disipline sevk edilen kişilerin Dursun Özbek'e hakaret ettiği için değil; Ali Sami Yen'in koltuğu olan makama hakaretleri yüzünden sevk edildiğini açıklayan Özbek, "Sen böyle bir makamı tenkit edebilirsin yaptığı işi beğenmeyebilirsin fakat hakaret edemezsin, küfür edemezsin. Burası öyle bir makam. En çok sinirlendiğim olaylardan biri. Ben Ali Sami Yen'in koltuğuna hakaret edildiği için bazı kişileri disipline sevk ettik. Genel Kurul Üyesi de olsa Ali Sami Yen'in koltuğuna küfür edilmemesi lazım" açıklamasını yaptı."TARAFTARIMIZI MUTLU EDECEĞİZ"Gelecek sezondan umutlu olduğunu ifade eden Özbek, "Taraftarı bu sene üzdük. Onun mahcubiyeti içindeyiz. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun taraftarını güldürmek, onları memnun etmek mecburiyeti var. Son iki sezon bunu yapamadık. Çok kararlıyız, taraftarı memnun edeceğiz. Stadı doldurmak için elimizden geleni yapacağız" dedi."ERGİN ATAMAN'IN KALMASINI İSTERİM"Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman hakkında da açıklamalarda bulunan Özbek, "Ergin Ataman kalıyor diye düşünüyorum. Daha sezon bitmedi, konuşacağız. Kalmasını da isterim. Taraftar ile olan çekişmeyi aile içi çekişme olarak görmek lazım. İstem dışı söylemler ve davranış biçimleri oluyor. Seneye Eurocup'tayız. Buna uygun bir takım oluşturacağız" şeklinde konuştu.