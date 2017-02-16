16.02.2017 16:12:32

Gelecek Kayseri'de Ödül Töreni Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile gerçekleştirilecek

Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 'Gelecek Kayseri'de Ödül Töreni', Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile 19 Şubat 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek.

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Kayseri Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen "Gelecek Kayseri'de Ödül Töreni", Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile 19 Şubat 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek.Gelecek Kayseri'de Ödül Töreni programına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, önceki yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında Kayseri'nin marka değerinin yükselmesine katkı sağlayan kişi ve kurumların bu törende ödüllendirileceğini söyledi.Hiçyılmaz, "Gelecek Kayseri'de Ödül Töreni programımızda; Kayseri en fazla yatırım yapan kişi ve kuruluşlara, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi sıralamasına giren Kayserili firmalara ve duayenlerimize ödül takdim edeceğiz" diye konuştu.Kayseri'nin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan kişi ve kurumların sayısının artması adına düzenlenecek etkinliklerin önemine vurgu yapan Hiçyılmaz, "Kayseri'de üretim yapan, istihdam sağlayan ve katma değer yaratan kişi ve kurumların sayısının artması bizim için önem arz etmektedir. Vereceğimiz ödüller sayesinde teşvik edici olacağımızı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.19 Şubat Pazar günü saat 19,00'da Ommer Otel'de gerçekleştirilecek törene ilişkin bilgiler veren Başkan Hiçyılmaz, "Ünlü TV spikeri Defne Sarısoy'un sunuculuğunu yapacağı ödül törenimize; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, milletvekillerimiz, Kayseri protokolünün değerli üyeleri katılacaktır. Geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan yeni binamızın tanıtım filmi de törenimizde yer alacaktır. Gelecek Kayseri'de Ödül Törenimizin şehrimize ve üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.