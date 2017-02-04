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'Geleceğin Ustaları' ödüllendirildi
04.02.2017 17:08:36

'Geleceğin Ustaları' ödüllendirildi

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendiği 'Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda dereceye giren ustalar ödüllendirildi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendiği "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nda dereceye giren ustalar ödüllendirildi.

İlki 2013 yılında yapılan ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" sonuçlandırıldı. Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenler için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra yurtdışından da katılım oldu.

"Geçmişten geleceğe iz bırakmak kültür ve sanatla mümkün"

Törende, Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt, kat'ı ve kalem işi dallarında dereceye giren eser sahipleri ödüllendirildi. Ödüllerin takdiminden önce Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın bir konuşma yaptı. Yarışmayı daha büyük bir organizasyon haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Aydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Arzu ediyoruz ki bu proje daha gelişsin, daha anlam kazansın. Daha iyi olamaz mı, katılım çok daha fazla olamaz mı? Mutlaka olabilir. Yurt içi ve yurtdışından çok ciddi anlamda katılım var. Ama sayının daha da artmasını arzu ediyorum ben. Önümüzdeki sezonla ilgili ödülü artırıp, konsepti biraz daha farklılaştırarak bu yarışmayı daha anlamlı hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Gelecek kültür ve sanatta hepsi bitecek ama bunlar kalacak. Geçmişten geleceğe iz bırakmak isteyenler kültür sanata mutlaka önem vermelidir. Biz kurum olarak klasik belediyecilik hizmetlerinin yanına kültür ve sosyal alanda da belediyecilik yapılabileceğini göstermekle ilgili bir yola çıktık. Büyük ölçüde bunda başarılı olduğumuza inanıyorum."

121 bin TL ödül dağıtıldı

Yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgi gören yarışmada ana tema olarak belirlenen "Merhamet" kavramı etrafında toplam 191 eser üretildi. Hüsn-i Hat alanında üç ayrı dalda ödül verildi. Gelen eserler arasından Celî Sülüs, Tâlîk ve Sülüs dallarında her birinde 3 birincilik ile 2 mansiyon ödülü olmak üzere 5 ödül verildi. Böylece Hüsn-i Hat dalında toplam 15 eser ödüle değer bulundu. Tezhip dalında 2'ncilik ve 3'üncülük ödülü EbrÃ», Minyatür ve Kalemişi, Çini ve Cilt dallarında da ilk üç ödül sahiplerini buldu. Kat'ı dalında ise 3'üncülük ödülü verildi. Eser sahiplerine ödülleri jüri üyeleri ve ilçe protokolü tarafından takdim edildi. Törende toplam 121 bin TL para ödülü dağıtıldı. 191 eser arasından seçilen 33 eser için ise sergi oluşturuldu. Serginin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın yaptı.

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