Geleceğin Ustaları'na 'Mim' Kondu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleceğin Ustaları 4. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleceğin Ustaları 4. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nda ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen "Geleceğin Ustaları 4. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, yarışmaya katılan eser sahipleri, sanatseverler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni öncesi yarışmaya katılan eserlerden oluşan bir sergi açıldı. Dereceye giren eserlerin de yer aldığı sergi, 11 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.Geleneksel sanatlar koruma altındaHüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, ebru, kat'ı, cilt ve kalem işi olmak üzere 8 ayrı dalda, 191 eserin mücadele ettiği yarışmada hüsn-i hat sülüs dalında Hakan Arslan birinci, Ahmed Lamen Zaedi ikinci, Abdul Bakı Bın Abu Bakar üçüncü, hüsn-i hat celî sülüs dalında; Abdel Mahsen Atta birinci, Isep Mısbah ikinci, Teguhprastio üçüncü, hüsn-i hat talik dalında; Abdullah Eren birinci, Sevim Şirikçi ikinci, Safiye Ergin üçüncü, birincilik ödülünün kimseye verilmediği tezhip dalında; Tuğba Emrah ikinci, Melek Akar üçüncü, ebru dalında; Zeynep Göktürk birinci, Medine İnci ikinci, Fatma Taşçı üçüncü, minyatür dalında; Mehlika Hilal Kırca birinci, Merve Karlı ikinci, Pınar Şener ve Rie Kudo Caymaz üçüncü, kalem işi dalında; Leyla Altınbaşak birinci, Ayşegül Kamacı ikinci, Varol Bulut üçüncü, çini dalında; Ayşe Kaya birinci, Yumiko Kubota ikinci, İrfan Güngör üçüncü, cilt dalında; Yasin Çakmak birinci, Selman Küçükkömürler ikinci, Zeynep Sürmeneli üçüncü, birincilik ve ikincilik ödülünün kimseye verilmediği kat'ı dalında ise Saadet Telli üçüncü oldu.Yurt dışından yoğun ilgiMalezya, Mısır, Endonezya gibi dünyanın farklı ülkelerinden katılıp dereceye giren yarışmacıların yer aldığı Geleceğin Ustaları 4. Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması'nda Türkiye'den de başta İstanbul olmak üzere, Adana, Bursa, Denizli, Kütahya, Kocaeli, Konya ve Muğla gibi Anadolu'nun farklı illerinden birbirinden değerli ustalar yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.120 bin TL ödüllü yarışmaToplam 120 bin TL ödülün dağıtıldığı gecede, 8 dalda birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL, üçüncülere 3 bin TL, mansiyon ödülü sahiplerine ise bin TL ödül verildi. 191 eserden 43 eserin ödüle layık görüldüğü uluslararası yarışmada 60 eser ise sergilenmeye layık görüldü.Ödül töreninde konuşan Hikmet Barutçugil, ebru sanatında 44 yılı geride bıraktığını, sanatına başladığı yıllarda çok yadırgandığını söyledi. Barutçugil, "O günlerden bu günlere gelebileceğimizi hayal bile edemezdik. Bu imkanı sağlayan değerli Belediye Başkanı Murat Aydın'a ve Albayrak Holding'in yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tip yarışmaların artması çok sevindirici. Yakın tarihimizde öz kültürümüzden bilinçli olarak uzaklaştırıldık. Bu ülkede şuur kaybettirme politikaları uygulandı. Ama güneş balçıkla sıvanmıyor bu sanatlar tekrar neşv ü nema buldu. Bu yarışma geleneksel sanatlarımız için çok önemli. İlerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı sergileri göreceğimizi de umut ediyoruz" şeklinde konuştu."Zeytinburnu, İstanbul'un en önemli kültür vadilerinden"İl Kültür ve Turizm Müdürü Nedret Apaydın ise "İstanbul'da kültür adına en önemli hedefimiz insan kalitesidir" dedi. Apaydın, sözlerine şöyle devam etti: "Sanat tek başına sanat değildir. Sanatçılar kendisini, ailesini, çevresini mutlaka şehir kültürü ve kalite anlamında çok olumlu etkileyen insanlardır. Amatörden profesyonele tüm sanatçıların mutlaka desteklenmesi gerekir. Bu manada sanat yarışmalarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Toplam ödülün 120 bin lira olduğunu öğrendim. Sanata böyle bir bütçe ayırmak çok önemli bir yüktür. Bu sebeple Zeytinburnu Belediyesi'ne ve Albayrak Grubu'na çok teşekkür ederiz."İstanbul'da kültür müdürü olarak 39 ilçeyi gezdiğini, takip ettiğini belirten Apaydın, "İstanbul'daki en önemli kültür vadilerinden bir tanesi Zeytinburnu. İlk günden bu güne kadar kültür adına müthiş işler çıkarıyor. Eğer İstanbul ve insanlarımız olumlu manada değişiyor ve dönüşüyorsa bunda Başkan Murat Aydın ve ekibinin çok büyük payı vardır" diye konuştu."Geleceğe iz bırakmak isteyenler kültür sanata önem vermeli"Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da "Geleceğin Ustaları" yarışmasının dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Arzu ediyoruz ki bu proje daha da gelişsin. Daha çok anlam kazansın. Güçlü hale gelmesi de ödüller üzerinde çalışmakla yapmakla ilgilidir diye düşünüyorum. Yurt içi ve yurt dışından ciddi anlamda katılım var ama sayının daha da artmasını, belediyemizin bir koleksiyon oluşturmasını da arzu ediyorum. Dolayısıyla dereceye giren eserler belediyede kalabilir diye de düşünüyoruz. Bu işin böyle olabilmesi için ödülün de mutlaka bir anlam ifade edecek düzeye gelmesi gerekir. Toplam ödül 120 bin lira olarak açıklanmıştı. Konseptte yapılacak değişiklikle bu miktar 500 bin liraya kadar çıkabilir" şeklinde konuştu."Her şey bitecek ama kültür sanat kalacak"Başkan Aydın, kültür sanat konusundaki yaklaşımını da şu sözlerle ifade etti: "Gelecek kültür ve sanatta. Her şey bitecek ama kültür sanat kalacak. Geçmişten geleceğe iz bırakmak isteyenlerin kültür sanata mutlaka önem vermesi gerekiyor. Biz kurum olarak belediyeciliği klasik belediyecilik hizmetlerinden ibaret görmüyoruz. Kültür ve sosyal alanda da belediyecilik yapılabileceğini göstermekle ilgili bir yola girdik. Büyük ölçüde bunda başarılı olduğumuza inanıyorum. Sağ olsunlar Zeytinburnulu hemşehrilerimiz bu konuda bize daima destek verdi. Gerçekten anlamlı işler yaptığımıza inanıyorum çünkü kültür ve sanat alanında yapılan işler kalıcı olan işlerdir. Ben şuna inanıyorum ki kültür ve sanata yapılan yatırımlar değerlerimizin geleceğe aktarılmasıdır. Ay yıldızlı bayrağımızın gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalanmasına katkı vermektir. Biz de bu yolda çalışıyoruz."Konuşmaların ardından eser sahiplerine ödülleri takdim edildi."Merhamet" sanata dokunduGeleneksel sanatlar alanındaki çalışmaları teşvik ederek bilinirliğini ve güncelliğini korumak ve bu alandaki çalışmaların gelişimine katkı sunmak amacıyla ilki 2013 yılında gerçekleştirilen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" bu yıl dördüncü kez yapıldı.Ana teması "Merhamet" olarak belirlenen yarışmaya hüsn-i hat, tezhip, minyatür, ebru, çini, cilt, kat'ı, kalem işi dallarında toplam 191 eser katıldı. Doç. Dr. Süleyman Berk başkanlığında alanında uzman 39 isimden oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda her sanat dalı için birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri verildi. Her branştan beş eser sergilemeye uygun görüldü. Dereceye giren sanatçılara toplam ödül 120 bin lira ödül verildi.