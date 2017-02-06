06.02.2017 10:43:26

Geleceğin pilotları sertifikalarını aldı

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi, Sosyal Dayanışma Merkezi ve Türk Hava Kurumu işbirliğinde düzenlenen Ata Model Uçak kursu tamamlandı.

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Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi, Sosyal Dayanışma Merkezi ve Türk Hava Kurumu işbirliğinde düzenlenen Ata Model Uçak kursu tamamlandı.Kurumların ortak çalışması ile SODAM'da 2 hafta süren kurs sonunda eğitimlerini tamamlayan 17 öğrenciye sertifikaları verildi. Lüleburgaz 8 Kasım Stadı'nda gerçekleşen sertifika töreninde İlçe Spor Müdür Vekili Cihan Erdem, THK Şube Saymanı Hasan Aktaş ve SODAM yetkilisi tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. 10 yaş ve üzeri çocukların katılım sağladığı Sivil Havacılık Kurumu Model Uçak Yapım kursuna katılan öğrenciler arasında sertifika töreninde bir de yarışma gerçekleştirildi.Çocukların kurs boyunca yaptıkları ata model uçaklar THK Lüleburgaz Şube Saymadı Hasan Aktaş tarafından uçurulurken, yarışmayı uçağı en uzak mesafeye giden Ferit Korhan kazandı. Törenin ardından konuşan THK Lüleburgaz Şube Saymanı Hasan Aktaş, 3 kurum tek hedef çerçevesinde havacılığı gençlere sevdirmek adına bir kurs düzenlediklerini söyledi.