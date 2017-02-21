21.02.2017 16:02:38

Geleceğin diyetisyenleri kariyer günlerinde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nane Limon Sağlıklı Yaşam Kulübü tarafından 'Kariyer Günleri' düzenlendi.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nane Limon Sağlıklı Yaşam Kulübü tarafından "Kariyer Günleri" düzenlendi.Geniş bir vizyona sahip olan HKÜ Sağlıklı Yaşam Kulübü, meslek hayatına adım atacak olan öğrencileri kendi alanlarında sahaya hazırlayacak projeler geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geleceğin diyetisyenleri için düzenlenen kariyer günlerine, konuşmacı olarak çeşitli alanlarda çalışan diyetisyenler ve geleceğin diyetisyen adayları katıldı.Beslenme ve Diyetetik mesleğinin her yönüyle ele alındığı Kariyer Günlerinde, 25 Aralık Devlet Hastanesi diyetisyeni Zeynep Parlak Özer, Medikal Park Hastanesi Diyetisyeni Işıl Turgay Canbolat, Seronis Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Merkezi Diyetisyeni Ece Yalın, HKÜ Öğretim Görevlisi Hasibe Utku Çelik ve Deva Hastanesi Yönetici Diyetisyeni Fehmi Gereme öğrencilere mesleğin bilinmeyenlerini anlattı."Projelerimiz devam edecek"Programın açılış konuşmasını yapan ve sadece derslere girmekle üniversiteli olunmaz sözünden hareketle çeşitli etkinliklere imza attıklarını belirten HKÜ Sağlıklı Yaşam Kulübü Başkanı Büşra Karaoğlu,"Okuldan mezun olduktan sonra arkamızda güzel şeyler bırakabilmek amacıyla projeler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi."Başarının sırrı sevmekten geçiyor"Her şey sevmekle başlar diyen HKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Beyhan ise: "Bu tür toplantılar hem başarılı olan mezunlarımızın başarılı serüvenlerini dinlemek ve örnek almak, hem de ileride bizi ne tür alanlarda başarılar bekliyor bunları belirlemek için önemli. Başarının sırrı sevmekten geçiyor. Sevmenin sırrı da yaptığımız şeylerle topluma ne kadar yararlı olacağınızı bilmekle önemlilik kazanıyor. Sevmeyeceğiniz bir şeyi bile sevebilecek hale getirdiğiniz zaman başarı kaçınılmaz oluyor" dedi.Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Sağlıklı Yaşam Kulübü Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Uz'un koordinatörlüğünde gerçekleşen oturumda konuşmacılar, kariyer süreçlerini aktararak meslek hakkında diyetisyen adaylarına tavsiyelerde bulundular."Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edelim"Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin sosyal medya üzerinden diyetisyen sayfaları açarak paylaşım yapmaları konusunda düşüncelerini dile getiren konuşmacılar; çok fazla bilgi kirliliği olduğunu, doğru bilgi için ciddi araştırmalar yapılması gerektiğini ve bu yüzden öğrencilerin paylaşım yaparken dikkatli olmalarının önemli olduğunu söylediler.Soru cevap şeklinde devam eden programın sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi verildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.