18.02.2017 22:27:30

Geert Wilders'den ırkçı açıklama: Faslı pislikler

Seçim anketlerinde birinci sırada bulunan Hollandalı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders,seçim kampanyasına Faslılara ırkçı hakarette bulunarak başladı.

Sputnik'in habeirne göre Partisinin en güçlü olduğu Spijkenisse bölgesine yoğun güvenlik önlemleri altında gelen Wilders, Faslıları ve İslam'ı hedef aldı.

Aşırı sağcı siyasetçi, yaptığı konuşmada "İslamlaşmaya bakın. Ülkemizde terörizme nasıl izin veriyoruz. Faslı pisliklerin onlara karşı bir şey yapmadan ilerlemesine nasıl izin veriyoruz" dedi.

Wilders, daha önce İslam'ın Nazilerden daha tehlikeli olduğunu söylerek de tepki toplamıştı.



KARŞI GÖSTERİLER VARDI

Wildersin mitingi sırasında kentte ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

KAMUOYU ANKETLERİNE GÖRE BİRİNCİ SIRADA

Kamuoyu yoklamalarına göre Özgürlük Partisi, 15 Mart'ta düzenlenecek olan genel seçimlerde yüzde 17 oranla birinci sırada.

Wilders'in partisini, Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi lideri Hollanda Başbakanı Mark Rutte takip ediyor.

Rutte, aşırı sağcı partinin kazanması durumunda Wilders'le koalisyon kurmayacağını açıklamıştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder