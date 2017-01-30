30.01.2017 13:19:54

Gediz Temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor Yine Play-Off'ta

Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör Küme maçları hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.

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Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör Küme maçları hafta sonu oynanan maçlarla tamamlandı.Pazar günü Emet sahasında iki Emet temsilcisi karşılaştı. Emet Borspor rakibi Emetspor'u 3-2 mağlup ederek aldığı puanla Süper Amatöre yükselmek için Play-Off oynama hakkı elde etti.Gediz sahasında ise Dayınlarspor ile Muhipler Fatihspor karşılaştı. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Dayınlarspor 1. Amatör Kümeye veda ederken, Muhipler Fatihspor ise aldığı 1 puanla ligde tutundu.U-17 Gençler Liginde mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Cumartesi günü oynanan Gediz Gençlikspor ile Erdoğmuşspor maçıyla başlayan haftada Erdoğmuşspor 3-0 öndeyken Gediz Gençlikspor'un sahada yeterli sayıda oyuncusu (6 oyuncu) kalmadığından mücadele hakem tarafından tatil edildi.Pazar günü ise Eskigediz Belediye Gazispor ile Uluoymak 1 Eylülspor karşılaştı. Eskigediz Belediye Gazispor maçtan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.U-17 Liginde de çekişme devam ediyor. A Grubu'nda Erdoğmuşspor ile Dayınlarspor, B Grubu'nda ise Eskigediz Belediye Gazispor ile Muhipler Fatihspor Play-Off için çok çekişmeli mücadele veriyorlar.Süper Amatöre yükselmek için Play-Off oynama hakkı elde eden Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, yaptığı açıklamada, "Öncelikle küme düşen Yeşilçayspor'u ve Dayınlarspor'u tekrardan 1.Amatör Kümede görmek isteriz. Ligde tutunan diğer takımlara ve bizimle beraber Play-Off müsabakalarında yer alacak Emet Borspor'a başarılar dileriz. Üç sezondur Play-Off'larda Gediz'i temsil ediyoruz. Gönül ister ki ilk senemizde yükselip Süper Amatörde Gediz temsilcisi olsun. Gediz'de maalesef iş adamlarımızın, kurumlarımızın ve yerel yöneticilerimizin desteği olmadan yükselmek adına verdiğimiz mücadele yetersiz kalmakta. Bu arada Belediye yönetimimize Gediz kulüplerine verdiği maddi destekten dolayı teşekkür ederiz. Play-Off'ta da aynı desteği göreceğimizden şüphemiz yoktur. 1. Amatör Kümede bizleri destekleyen futbolcularımıza, yöneticilerimize, taraftarımıza ve tüm sporseverlere Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü adına teşekkür ederim" dedi.Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör Küme Son Hafta Maç Sonuçları:Dayınlarspor 0 - 0 Muhipler FatihsporEmetspor 2 - 3 Emet BorsporUluoymak 1 Eylülspor 3 - 0 Yeşilçayspor (Hk.)Hisarcık Belesiyespor (BAY)