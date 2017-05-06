07.05.2017 11:00:04
Alınan bilgiye göre, Süleyman Boz (63) yönetimindeki 43 KJ 793 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Süleyman Boz yaralandı.Yaralı sürücü, 112 Acil Sevisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alındı. (EFE)
Gediz'de trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'nın Gediz ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Uşak Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi.Kütahya'nın Gediz ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Uşak Karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Boz (63) yönetimindeki 43 KJ 793 plakalı kamyonet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Süleyman Boz yaralandı.Yaralı sürücü, 112 Acil Sevisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alındı. (EFE)