02.03.2017 18:05:11

Gediz Atatürk Ortaokulundan madalya yağmuru

Kütahya'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Seçmelerinde Gediz Atatürk Ortaokulu bütün madalyalara ambargo koydu. Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar ligi seçmeleri Zafertepe Atletizm Stadında gerçekleştirildi.

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Kütahya'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Seçmelerinde Gediz Atatürk Ortaokulu bütün madalyalara ambargo koydu. Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar ligi seçmeleri Zafertepe Atletizm Stadında gerçekleştirildi.Gediz Atatürk Ortaokulu yapılan müsabakalarda 6 İl birinciliği, 4 il İkinciliği, 3 İl Üçüncülüğü aldı. Yarışmalarda Burak Demirkesen Erkekler Cirit Atmada, erkekler gülle atmada ve erkekler 100 metre engelli koşuda İl birincisi, Murat Köse Erkekler 2000 metre ve 800 metre koşularında il birincisi, Mustafa Çelik Erkekler 300 Metre koşuda il birincisi, erkekler 100 metre koşuda il ikincisi, Ali Kaan Şentürk Erkekler 300 metre koşuda il ikincisi, Ahmet Karadağ Erkekler 800 metre koşuda il üçüncüsü, Ayşenur Gökalp kızlar 800 metre koşuda il üçüncüsü, Begüm Özer Kızlar gülle atmada il ikincisi, Elif Bilgili Kızlar 300 metre koşuda İl ikincisi, Kızlar uzun atlamada il üçüncüsü oldu.(RB-EFE)